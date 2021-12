Un observatoire brésilien capture le télescope James Webb dans l’espace

Samedi soir dernier (25), l’observatoire SONEAR, spécialisé dans l’étude des astéroïdes et des comètes, a capté des images du télescope spatial James Webb et de son booster volant vers la pointe de Lagrange (L2).

Selon l’ingénieur, physicien et astronome amateur Cristóvão Jacques, partenaire fondateur de l’Observatoire SONEAR et de la chaîne Astro NEOS sur YouTube, les images ont été capturées à l’aide d’un télescope de 280 mm F2.2 et analysées à l’aide d’un logiciel couramment utilisé pour identifier les astéroïdes.