La Chine dépasse les États-Unis et domine la production scientifique mondiale pour la première fois

Les scientifiques liés aux universités, instituts et hôpitaux en Chine ont publié un total de 788 000 articles scientifiques en 2020 dans tous les domaines de la connaissance, ce qui équivaut à une moyenne de 90 nouveaux résultats scientifiques par heure publiés dans des articles universitaires avec la participation de chinois. De cette façon, le pays a dépassé les États-Unis, le leader jusqu’alors, d’une manière sans précédent.

La Chine est pour la première fois en tête du classement du plus grand nombre de publications scientifiques au monde. Image : imtmphoto –

Selon cette enquête, réalisée par le journal Folha de S.Paulo, les États-Unis comptaient 767.000 articles scientifiques publiés au cours de la même période.

Toujours selon l’étude Folha, le nombre de publications nord-américaines a enregistré une croissance de 2,4% par rapport à l’année précédente, tandis que la production scientifique chinoise a augmenté de 10%, à un rythme de plus en plus accéléré année après année.

Extraites de la plate-forme Scimago, qui comprend des métriques de plus de 20 000 revues scientifiques d’une base de données appelée Scopus, les données considèrent les travaux universitaires publiés dans ces véhicules après examen par les pairs (comme s’appelle le processus d’examen et d’approbation des scientifiques).

Les domaines de connaissances dirigés par la Chine sont la biologie moléculaire et la pharmacologie, principalement avec des recherches directement liées au Covid-19. Cependant, le pays se classe également au premier rang mondial dans des domaines tels que l’astronomie, l’agriculture, l’informatique et l’ingénierie. En études économiques, la Chine occupe la deuxième place, et en arts et sciences humaines, le pays se classe sixième au classement général.

Selon Folha, les chiffres sont impressionnants car il y a vingt ans, la production scientifique chinoise était presque six fois inférieure à celle des États-Unis. En 2001, les États-Unis ont publié 373 500 articles scientifiques, contre 65 600 en Chine.

A cette époque, une politique intense d’encouragement à l’enseignement supérieur, amorcée au cours de la décennie précédente, se renforce en Chine. Et cela montre des résultats maintenant. « La Chine a beaucoup investi dans la recherche et le développement », a déclaré la sociologue Adriana Abdenur, qui se spécialise dans les politiques publiques et les relations internationales et a travaillé dans des universités chinoises.

Les politiques d’incitation scientifique en Chine ont aidé le pays à se consolider dans le scénario

Selon Adriana, le pays dispose de plusieurs politiques de promotion et d’évaluation des carrières dans la recherche, souvent même des augmentations de salaire liées à la production scientifique. « D’une certaine manière, c’est une adoption du modèle occidental d’évaluation des performances académiques. »

En outre, la Chine a également commencé à investir massivement dans un groupe d’universités chinoises d’excellence en recherche. Deux de ces universités sont parmi les meilleures au monde : Pékin et Tsinghua, qui sont à égalité au 16e rang dans la dernière édition du classement mondial des universités. Fois Enseignement Supérieur (LA). Il y a dix ans, ces institutions étaient respectivement 46e et 52e au monde sur la même liste.

L’internationalisation de l’enseignement supérieur est un autre élément fort de la politique de l’État chinois. « Il y a un envoi d’étudiants à l’étranger avec une orientation très bien définie vers l’apprentissage des méthodes et dynamiques des grands centres mondiaux », a expliqué Adriana.

Selon le sociologue, ces étudiants finissent par rentrer en Chine en parlant couramment l’anglais, qui est la principale langue scientifique, ce qui contribue également à l’augmentation de la production scientifique dans ce pays.

Selon le dernier rapport de l’Institut américain d’éducation internationale (IIE), 35% des près d’un million d’étudiants étrangers inscrits dans les universités américaines étaient venus de Chine au cours de l’année scolaire 2020-2021. Vient ensuite l’Inde, avec 18%.

En termes de visibilité, les productions académiques chinoise et américaine sont pratiquement à égalité. Une façon de mesurer cela est le nombre de fois qu’un article scientifique est mentionné par d’autres travaux universitaires. Les ouvrages chinois et américains publiés en 2020 ont été cités 1,2 fois chacun la même année.

Dans les couloirs universitaires, cependant, on parle d’une « usine d’articles scientifiques » en Chine comme moyen de gonfler les données. Il existe des cas de productions académiques basées, par exemple, sur de fausses données. Les allégations, cependant, ne concernaient pas seulement des articles chinois.

Les registres de production scientifique brésiliens augmentent

À un rythme beaucoup plus modeste que celui de la Chine, selon les données de Scimago, la production scientifique au Brésil a également augmenté. Le pays se classe au 13e rang mondial dans le même classement de la production scientifique en 2020, avec un record de 100 000 articles universitaires publiés dans des revues scientifiques, soit une augmentation de 9,34 % par rapport à l’année précédente.

Voici la question qui ne veut pas rester silencieuse : comment est-il possible que la science brésilienne se développe si les investissements dans la recherche diminuent ? « La production scientifique de 2020 reflète toujours les investissements réalisés à partir de 2019. Il faut du temps pour que les coupes dans le financement de la science aient un effet important sur la production scientifique », explique Leandro Tessler, physicien à l’Université de Campinas (Unicamp).

Comme on le sait, les ressources fédérales brésiliennes pour la science ont été considérablement réduites depuis quelques années. Le budget du Conseil national pour le développement scientifique et technologique (CNPq), qui est l’agence fédérale chargée du versement des bourses aux étudiants diplômés (une sorte de salaire), par exemple, est passé de 3,14 milliards de reais, en 2013, à 1,21 milliard de dollars cette année – et il pourrait être encore plus bas en 2022.

« Les coupes dans les subventions à la recherche devraient avoir des conséquences sur la production scientifique dans les années à venir », déclare Tessler.

