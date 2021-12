Découvrez la science derrière les feux d’artifice

Pour de nombreuses personnes à travers le monde, les premiers instants de 2022 seront remplis de sons et de jeux de lumière colorés de feux d’artifice. Des détonations fortes aux longs sifflements, des rouges et jaunes vifs aux bleus et verts néon, il existe des milliers de variations et divers processus chimiques impliqués.

Il est toutefois important de souligner que, dans plusieurs régions du monde, la pratique est interdite, notamment la commercialisation, l’entreposage, le transport et le brûlage de feux d’artifice ou d’artefacts pyrotechniques qui font du bruit.

En effet, les feux d’artifice avec explosions, en plus de provoquer une pollution environnementale, perturbent et génèrent des dommages et des désagréments parfois irréparables chez les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les personnes autistes, en plus de provoquer la panique chez les animaux. Pour ces raisons, beaucoup préfèrent profiter des feux d’artifice avec un effet visuel, pas sonore.

Un chimiste explique tout sur les feux d’artifice

Paul Smith, président de l’International Pyrotechnics Guild et membre de l’American Pyrotechnic Association, de la National Fireworks Association et de l’International Pyrotechnic Society, est autorisé par le BATFE à fabriquer ces artefacts. BATFE signifie Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Selon Smith, qui est chimiste, l’International Pyrotechnics Guild est une organisation qui promeut l’utilisation sûre des feux d’artifice, en particulier lors des grandes célébrations festives, telles que le Nouvel An.

« Il existe des centaines de formules chimiques – ou, comme j’aime à le penser, de recettes pyrotechniques – pour les feux d’artifice », a déclaré Smith dans un article rédigé pour le site Web The Conversation. « Ces recettes sont toujours basées sur un ancien mélange de produits chimiques qui produisent le bang par excellence, mais les feux d’artifice modernes utilisent toutes sortes de magie chimique pour offrir les spectacles incroyables d’aujourd’hui. »

Selon le chimiste, le premier ingrédient de tout feu d’artifice est l’ancienne poudre explosive noire connue sous le nom de poudre à canon. « Cet objet a été découvert par des alchimistes chinois il y a plus de mille ans, et la recette est restée largement inchangée au cours des siècles depuis lors », a expliqué Smith.

La composition de la poudre à canon contient 75 % de nitrate de potassium, 15 % de charbon et 10 % de soufre. « Pour faire un feu d’artifice de base, il suffit de mettre cette poudre dans un récipient, généralement en carton épais ou en papier », a-t-il révélé.

« Une fois allumé avec une mèche ou une étincelle, le soufre fond d’abord à 112,8 °C, s’écoulant sur le nitrate de potassium et le charbon, qui brûlent ensuite », décrit Smith. « Cette réaction de combustion produit rapidement beaucoup d’énergie et de gaz – en d’autres termes, une explosion. »

Selon Smith, la taille des granules de poudre et le degré de confinement de la poudre noire peuvent modifier la vitesse de sa combustion. « Pensez à un incendie. Lorsque vous ajoutez une grosse branche d’arbre, les flammes brûlent plus longtemps et plus lentement. Si vous jetez une poignée de sciure de bois dans la flamme, elle brûle rapidement et rapidement. La poudre noire fonctionne de la même manière, ce qui facilite le contrôle de la quantité et de la rapidité avec laquelle l’énergie est libérée », a-t-il déclaré.

Différents produits chimiques pour différentes couleurs

« Lorsque vous chauffez un matériau, vous mettez en réalité de l’énergie dans les électrons des atomes de ce matériau », explique le chimiste. « Si vous excitez suffisamment les électrons, lorsqu’ils reviennent à leur niveau d’énergie normal, ils libèrent un excès d’énergie sous forme de lumière. »