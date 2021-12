Les scientifiques identifient un type de tempête jusqu’alors inconnu

Les chercheurs ont découvert un nouveau type de conditions météorologiques qui existe principalement dans une partie spécifique du monde : dans des piscines compactes, lentes et riches en humidité. Les scientifiques appellent le phénomène « lacs atmosphériques ».

Ce type de tempête unique se produit dans l’océan Indien occidental et se dirige vers l’Afrique. Contrairement à la plupart des tempêtes, qui sont créées par un vortex, les lacs sont produits par des concentrations de vapeur d’eau suffisamment denses pour produire de la pluie.

Ces lacs atmosphériques sont similaires aux rivières atmosphériques. Cependant, le nouveau type de phénomène météorologique est plus petit, se déplace plus lentement et se démarque du système météorologique qui le crée.