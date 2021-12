« Le télescope James Webb révélera les secrets de l’univers », déclare l’administrateur de la NASA

Après une série de retards, enfin, ce samedi (25), à partir de 9h20 HAE, le télescope spatial James Webb sera lancé pour explorer le cosmos d’une manière comme jamais auparavant. Selon Bill Nelson, administrateur de la NASA, il « révélera les secrets de l’univers ».

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, est ravi et fier du lancement du télescope spatial James Webb samedi (25). Image: NASA – Divulgation

« Le télescope James Webb est unique », a déclaré Nelson dans une interview à Space. « C’est la technologie la plus avancée, qui, si elle réussit, révélera des secrets de l’univers qui seront tout simplement prodigieux, voire presque écrasants. »

Toujours selon l’administrateur de l’agence spatiale américaine, Webb permettra un « saut quantique dans la compréhension de qui nous sommes, comment nous sommes arrivés ici, ce que nous sommes et comment tout a évolué ».

Avec l’aide de son miroir extra-large, qui est six fois plus grand que le miroir du télescope spatial Hubble, James Webb sera capable de détecter la lumière infrarouge provenant d’étoiles et de galaxies extrêmement faibles et distantes. Cela lui permettra essentiellement de « regarder dans le temps » certaines des premières lumières de l’univers observable.

« Il va regarder à travers un trou de serrure dans le ciel », a déclaré Nelson. « Il regardera plus de 13 milliards d’années en arrière pour capturer la lumière infrarouge de la lueur émise lors de la formation de la première galaxie, environ 250 millions d’années après le Big Bang. »

Bill Nelson est fier des équipes autour du télescope spatial James Webb

Nelson a également décrit la capacité de Webb à identifier et à étudier les planètes extraterrestres en transit ou passant devant leurs étoiles hôtes. « En plus de détecter les exoplanètes, le télescope sera capable de déterminer quelle est la composition chimique d’une atmosphère sur cette planète », a-t-il déclaré. « Allons-nous commencer à pouvoir déterminer s’il existe des atmosphères habitables comme la nôtre en orbite autour d’autres soleils ? Ce sera très excitant de découvrir cela.

L’itinéraire scientifique de Webb s’articule autour de quatre axes principaux : la première lumière dans l’univers, la naissance des étoiles et des planètes, comment et quand les premières galaxies de l’univers se sont réunies, et l’étude des exoplanètes et de leurs atmosphères.

Ces domaines clés ne sont qu’un point de départ : les plans scientifiques ambitieux de Webb incluent également la recherche de la vie au-delà de la Terre et l’étude de la matière noire et de l’énergie noire.

En plus de son enthousiasme pour les capacités de nouvelle génération de Webb, Nelson a également déclaré qu’il était « très fier » des équipes qui ont développé le télescope. « Je suis très fier des effectifs de la NASA et de ce qu’ils ont fait. Webb est une mission en construction depuis plus de 25 ans, avec une portée de développement à partir de 1996, et certains membres de l’équipe de mission ont passé toute leur carrière à travailler pour construire Webb et le préparer pour la sortie.

