Une vidéo montre la comète de Leonard traversant la Terre pour la première fois en 80 000 ans

Considérée comme la plus grande et la plus brillante de 2021, la comète Leonard (C/2021 A1) a été enregistrée depuis le début du mois par plusieurs observateurs de l’hémisphère nord, qui ont rapporté des observations à l’œil nu tard dans la nuit. Ici au Brésil, depuis le 16, de nombreuses images du « show » de la star ont été partagées sur les réseaux sociaux.

La comète Leonard enregistrée à Cajazeiras, PB. Image : Caio Fabio Correia

Découverte par Greg J. Leonard dans les premiers jours de 2021 depuis l’observatoire du mont Lemmon, dans l’État américain de l’Arizona, la comète qui porte le nom de son découvreur a déjà laissé entendre, depuis les premières prédictions, qu’elle pourrait devenir très lumineuse et offrir un véritable spectacle dans le ciel en fin d’année.

Composé de glace, de poussière et de gaz gelés provenant des régions les plus froides des extrémités du système solaire, Leonard se dirige vers une rencontre rapprochée avec le Soleil, prévue le 3 prochain, le premier lundi de 2022.

Plusieurs vaisseaux spatiaux ont observé de près comment la comète change et évolue à mesure qu’elle se réchauffe. En particulier, deux satellites conçus pour observer le Soleil suivent le passage rapide de Leonard à travers la Terre pour la première fois en 80 000 ans : les orbiteurs SoloHI et SECCHI/HI-2.

SoloHI, qui signifie quelque chose comme « Solar Orbiter of Heliospheric Imaging », a capturé une incroyable séquence animée d’images entre vendredi de la semaine dernière et dimanche (17-19) qui montre la comète traversant en diagonale le champ de vision.

Dans la séquence d’images, transformée en une petite vidéo, on peut voir la Voie lactée, ainsi que Vénus et Mercure, qui se trouvent dans le coin supérieur droit. Vénus est plus lumineuse et se déplace de gauche à droite.

Lorsque SoloHI a capturé ces images, la comète Laonard était entre le Soleil et le vaisseau spatial, avec ses queues de gaz et de poussière de la comète pointées vers le satellite. Vers la fin de la séquence d’images, l’image des deux queues s’améliore à mesure que l’angle de vue auquel nous voyons la comète augmente, et SoloHI obtient une vue latérale de la comète.

L’Observatoire des relations solaires et terrestres (STEREO-A), à travers son télescope SECCHI/HI-2, suit l’évolution de Leonard depuis début novembre. Il a capturé des images animées de la comète le 14, qui ont été partagées sur Twitter par l’astrophysicien Karl Battams.