Les scientifiques disent que les nuages ​​​​de Vénus pourraient soutenir la vie extraterrestre

Vénus a une atmosphère tellement acide qu’elle est loin d’être hospitalière. Cependant, une nouvelle étude souligne que des groupes de vie pourraient potentiellement exister dans les nuages ​​​​corrosifs de la planète.

Publié cette semaine dans la revue scientifique PNAS, l’étude décrit la découverte d’une voie chimique par laquelle les gouttelettes d’acide sulfurique restant dans les nuages ​​de Vénus pourraient être neutralisées – peut-être au point où la vie serait capable de survivre dans ce monde hostile, selon les chercheurs.

Une illustration de la vie microbienne hypothétique dans les nuages ​​de Vénus. Image : J. Petkowska

Ils expliquent qu’au début de cette voie chimique se trouve la production biologique d’ammoniac, preuve détectée par des sondes dans les années 1970. Selon la nouvelle étude, de petites quantités d’ammoniac peuvent se dissoudre dans des gouttelettes d’acide sulfurique, dans un processus capable de transformer au moins une partie de l’acide dans les sels, ce qui fait que les gouttelettes liquides deviennent une pâte avec un pH que la vie peut tolérer.

« En conséquence, les nuages ​​ne sont pas plus acides que certains environnements terrestres extrêmes qui soutiennent la vie », rapportent les auteurs. « La vie est peut-être en train de créer son propre environnement sur Vénus. »

Selon Science Alert, l’ammoniac ne devrait pas se produire en quantité significative sur Vénus, car l’hydrogène limité nécessaire serait absorbé de manière compétitive dans d’autres réactions.

Les chercheurs suggèrent donc que la vie pourrait avoir des avantages chimiques pour surmonter cela, étant responsable du signal d’ammoniac enregistré sur Vénus, entre autres anomalies.

Ces autres anomalies, disent-ils, incluent de petites concentrations d’oxygène qui ne devraient pas être là, des niveaux de vapeur d’eau plus élevés que prévu et des particules non sphériques qui ne correspondent pas aux gouttelettes rondes d’acide sulfurique.

La modélisation en laboratoire reproduit la production d’ammoniac sur Vénus

Grâce à la modélisation chimique en laboratoire, il a été confirmé que ces événements étranges pouvaient s’expliquer par la vie productrice d’ammoniac sur Vénus.

Un type de processus similaire a lieu à certains endroits sur Terre, et même dans nos propres estomacs, selon les chercheurs, où l’ammoniac joue également un rôle dans la neutralisation d’un environnement acide pour le rendre plus hospitalier.

La foudre, les éruptions volcaniques et les chutes de météorites sont d’autres sources possibles d’ammoniac sur Vénus, cependant, selon les calculs des chercheurs, elles ne produiraient pas autant que la vie biologique pourrait le faire.

« A notre connaissance, aucune vie ne pourrait survivre dans les gouttelettes de Vénus », a déclaré la planétologue Sara Seager du Massachusetts Institute of Technology (MIT). « Mais le fait est qu’il y a peut-être un peu de vie et qu’elle modifie son environnement pour le rendre habitable. »

« C’est encore loin de dire qu’il y a de la vie sur Vénus, mais c’est une hypothèse intéressante qui correspond aux observations que nous avons maintenant », a révélé Sara.

Les chercheurs ont dressé une liste de vérifications supplémentaires que les futures missions de sonde vers Vénus peuvent effectuer pour vérifier si cette nouvelle théorie tient. Certains suggèrent qu’il pourrait également y avoir de la phosphine dans l’atmosphère – ce qui, encore une fois, pourrait suggérer une vie biologique – mais il est nécessaire d’attendre d’autres études de la planète pour clarifier bon nombre de ces inconnues.

« Vénus a des anomalies atmosphériques persistantes et inexpliquées qui sont étonnantes », explique Sara. « Cela laisse place à la possibilité de la vie. »

Avez-vous déjà regardé les nouvelles vidéos d’Netcost-Security sur YouTube ? Abonnez-vous à la chaîne !