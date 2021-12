Des scientifiques découvrent un monstre marin qui vivait à l’époque du Trias

Les scientifiques ont découvert un fossile d’un monstre marin qui vivait au début de l’ère des dinosaures. La découverte suggère que ces ichtyosaures, un groupe de reptiles marins en forme de poisson qui habitaient les mers de dinosaures, ont atteint des tailles énormes en seulement 2,5 millions d’années.

Selon les chercheurs, pour mettre cela en contexte, il a fallu aux baleines environ 90 % de leur histoire de 55 millions d’années pour atteindre les tailles énormes auxquelles les ichtyosaures ont évolué au cours du premier 1 % de leur histoire de 150 millions d’années.

« Nous avons découvert que les ichtyosaures développaient le gigantisme beaucoup plus rapidement que les baleines, à un moment où le monde se remettait d’une extinction dévastatrice (à la fin de la période du Permien) », a déclaré le chercheur principal Lars Schmitz, professeur agrégé de biologie au Scripps College de Claremont, en Californie. .

« C’est une belle lueur d’espoir et un signe de la résilience de la vie – si les conditions environnementales sont bonnes, l’évolution peut se produire très rapidement et la vie peut récupérer », a-t-il ajouté.

Crédits : Lars Schmitz

Le graphique ci-dessus montre que les ichtyosaures ont développé leur grande taille corporelle beaucoup plus rapidement que les baleines. Les courbes représentent la trajectoire de la plus grande taille corporelle, exprimée en pourcentage de la plus grande taille jamais atteinte, pour les ichtyosaures et les baleines. La courbe pour l’ichtyosaure est initialement beaucoup plus raide que la courbe correspondante pour les baleines.

Les chercheurs ont remarqué pour la première fois des fossiles d’anciens ichtyosaures en 1998, incrustés dans les roches des montagnes Augusta, dans le nord-ouest du Nevada, aux États-Unis.

Mais ce n’est qu’en 2015, avec l’aide d’un hélicoptère, qu’ils ont pu fouiller complètement l’individu, dont les fossiles survivants comprennent un crâne, une épaule et un appendice en forme de nageoire, et l’ont transporté par avion au musée d’histoire. Le comté d’Angeles, où il a été préparé et analysé.

L’équipe a nommé la nouvelle espèce Cymbospondylus youngorum. Ce reptile marin à grosse mâchoire a vécu il y a 247 millions d’années pendant la période du Trias.