Desengano State Park devient le premier parc de ciel étoilé certifié en Amérique latine

Administré par l’Institut national de l’environnement (Inea) de Rio de Janeiro, le parc national de Desengano (PED) a obtenu un titre sans précédent en Amérique latine : la désignation de l’aire protégée en tant que parc international de Céu Escuro, désigné par l’Association internationale de Céu Escuro (IDA).

Déjà reconnu internationalement comme une zone prioritaire pour la conservation de la biodiversité aviaire, le PED obtient désormais cette certification internationale, qui le classe comme « aire protégée de qualité exceptionnelle pour l’observation des nuits étoilées et un environnement nocturne protégé qui valorise ses connaissances scientifiques. patrimoine. , naturel, éducatif, culturel et social ».

Toucher les étoiles au sommet de Pedra do Desengano, qui donne son nom au parc. De gauche à droite : Diego Nascimento, Samir Mansur et Naby Mansur. Titre de l’image : Samir Mansur.

« Nous sommes le premier parc d’Amérique latine à recevoir ce titre, et c’est une grande réussite pour nous tous au ministère de l’Environnement et à l’Inea. Cette certification est la preuve des efforts de nos équipes dans la préservation de nos unités de conservation », a déclaré le secrétaire d’État à l’Environnement, Thiago Pampolha.

Des endroits comme le parc d’État de Desengano s’efforcent de préserver l’environnement

Pour Ashley Wilson, directrice de la conservation d’IDA, « la certification de déception n’est pas seulement une étape importante pour l’IDA, car c’est la première Lieu de ciel sombre international au Brésil, mais il ouvre également de nouvelles portes pour des opportunités de ciel plus sombre en Amérique latine ».

« Bien que le parc ait un ciel sombre exquis, l’équipe s’est également assurée de se connecter avec les communautés locales pour s’inspirer du ciel nocturne, ainsi que de remettre à neuf 100 % de l’éclairage existant dans leurs installations extérieures pour un ciel sombre avec des solutions durables. « , a déclaré Wilson. « IDA félicite l’équipe Desengano pour ses efforts louables et nous attendons avec impatience d’autres certifications à l’avenir, en suivant cet exemple. »

Selon un communiqué officiel de l’IDA, le processus de demande de certification a duré un peu plus d’un an. Tout d’abord, l’association a approuvé les documents et la présentation de l’équipe du Parque do Desengano avec les spécifications techniques pour la qualité du ciel nocturne dans la région.

Ensuite, des informations sur les engagements assumés par le PED ont été analysées, telles que les activités visant à réduire la pollution lumineuse dans le parc et la région, en plus des bonnes pratiques de visites nocturnes, qui sont déjà en place.

Désormais, les visiteurs de l’État de Rio de Janeiro à la recherche d’un endroit parfait pour observer, étudier et profiter du ciel nocturne en ont la possibilité. « En plus des sentiers et des activités diurnes, nous avons désormais ouvert une nouvelle possibilité d’élargir le contact de la population avec la nature, qui est l’observation nocturne », explique le président de l’Inea, Philipe Campello. « Au Desengano State Park, les conditions sont parfaites pour cela, car il n’y a pas de pollution lumineuse et les visiteurs peuvent contempler le ciel sans aucun équipement. Ce titre est bien mérité.

PED a plus de 1,4 mille kilomètres carrés de superficie

Couvrant les municipalités de Campos dos Goytacazes, Santa Maria Madalena et São Fidélis, le PED, qui est la plus ancienne unité de conservation de l’État de RJ, a achevé 51 ans d’existence en 2021.

Le PED occupe plus de 1 400 km² d’une zone de forêt atlantique qui abrite 82 espèces de mammifères, 494 espèces d’oiseaux, 56 espèces de reptiles, 73 espèces d’amphibiens et plus d’un millier de types de flore.

« Avec ce titre international, nous pourrons contempler le même ciel que nos ancêtres les plus lointains ont observé. Il s’agit d’une réalisation conjointe des techniciens du parc, du Conseil de la biodiversité, des unités de conservation et des écosystèmes et des partenaires de la société civile tels que l’Université d’État de North Fluminense et le Club d’astronomie Louis Cruls », a déclaré Carlos Dário, directeur de PED.

Le programme international Lieux de ciel sombre a été fondée en 2001 en tant que projet volontaire non réglementaire visant à encourager les communautés, les parcs et les zones protégées du monde entier à préserver et à protéger les endroits sombres grâce à des politiques d’éclairage efficaces, un éclairage extérieur respectueux de l’environnement et une éducation du public.

Lorsqu’elle est utilisée sans discernement, la lumière artificielle peut perturber les écosystèmes, affecter la santé humaine, gaspiller de l’argent et de l’énergie, contribuer au changement climatique et bloquer notre vision et notre connexion à l’univers.

Désormais, le parc d’État de Desengano rejoint plus de 190 sites bénéficiant d’un fort soutien communautaire pour la défense contre le ciel étoilé et s’efforçant de protéger la nuit de la pollution lumineuse.

