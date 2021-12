On a trouvé les restes d’un homme qui a été « vaporisé » par le Vésuve il y a 2000 ans

Les ossements d’un homme tué lors de l’éruption meurtrière du Vésuve il y a près de 2 000 ans ont été retrouvés sur une ancienne plage du site archéologique d’Herculanum en Italie. Selon les chercheurs, il a été abattu alors qu’il courait pour tenter de s’échapper de la rivière de lave.

Selon le site Web Live Science, l’homme a été tué à quelques pas de la mer dans l’ancienne ville romaine, qui, comme Pompéi, a été détruite par l’éruption colossale du Vésuve en 79 de l’ère moderne.

Squelette de l’homme retrouvé à Herculano, qui avait entre 40 et 45 ans lorsqu’il est décédé. Les archéologues pensent qu’il était peut-être un citoyen romain de la ville balnéaire populaire auprès des riches. Image : Parc archéologique d’Ercolano

Selon le parc archéologique d’Herculano, l’homme fuyait les « abris à bateaux » de la ville – en fait des arches en pierre utilisées pour stocker des filets et des engins de pêche – lorsqu’il a été submergé par le nuage « pyroclastique » intensément chaud de l’éruption qui a englouti le ville à une vitesse de plus de 60 mph (100 km/h).

« Lorsque le nuage pyroclastique est arrivé, la température était supérieure à 500°C – il faisait très, très chaud », a déclaré Francesco Sirano, directeur du parc archéologique d’Herculano. « Il faisait si chaud que tout ce qui vivait s’est immédiatement vaporisé, comme cet homme. »

Il ne reste plus que son squelette, ce qui indique qu’il faisait face à la mer et à la terre lorsqu’il est tombé en arrière – « probablement parce qu’il s’est retourné pour faire face au nuage de gaz chaud et de débris volcaniques », a déclaré Sirano. « On pense que le nuage pyroclastique a transporté le corps jusqu’au bord de l’eau le long de l’ancienne plage et peut-être même jusqu’aux bas-fonds. »

La lave du Vésuve a tué 4 000 personnes à Herculanum

Herculanum, dans la baie de Naples, était l’une des nombreuses villes romaines détruites par l’éruption du Vésuve, étant recouverte d’une couche de cendres provenant de l’éruption qui l’a préservée des éléments et du pillage jusqu’à sa redécouverte au début du XVIIIe siècle.

La plupart des morts retrouvés à Herculanum – plus de 300 personnes – ont perdu la vie dans les arches de pierre à environ 30 mètres à l’intérieur des terres, où l’on pense qu’ils se sont réfugiés pour attendre les secours de la mer lorsqu’ils ont été submergés par le nuage pyroclastique.

Écrivant quelque 25 ans plus tard, l’auteur romain Pline le Jeune a affirmé que son oncle Pline l’Ancien – un philosophe qui était également un amiral romain local – avait commandé des bateaux de guerre d’Herculanum pour sauver des personnes de l’éruption du Vésuve.

Cependant, la mission a échoué et l’éruption a tué Pline l’Ancien dans une ville appelée Stabiae, à quelques kilomètres au sud de Pompéi. Plus tôt cette année, les archéologues ont déterminé que le squelette d’un autre homme découvert à Herculanum dans les années 1980 pourrait avoir été un officier militaire romain envoyé là-bas avec la flotte de sauvetage de Pline.

L’homme retrouvé récemment ne portait pas d’uniforme et ne semblait pas avoir été un soldat. L’analyse de son squelette suggère qu’il avait entre 40 et 45 ans, selon Sirano.

Les restes d’une boîte en bois qu’il semblait porter dans un sac en tissu ont survécu – il contenait probablement ses biens les plus précieux. Parmi eux se trouve un objet en métal, peut-être un anneau, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer de quoi il s’agissait. « Nous pouvons affirmer qu’il était peut-être un citoyen romain de la ville, pas l’un des membres de l’expédition de sauvetage », a déclaré Sirano.

Bien que Pompéi ait subi deux vagues pyroclastiques, de nombreuses personnes dans cette ville n’ont survécu que pour être tuées par la chute de débris. Mais le nuage pyroclastique initial à Herculanum était plus intense et a tué de nombreuses personnes presque immédiatement.

On estime qu’environ 1 000 personnes ont survécu à Herculanum, sur une population d’environ 5 000, tandis que la plupart des quelque 20 000 personnes à Pompéi auraient survécu.

Le premier squelette d’une victime du Vésuve retrouvé depuis 14 ans

Le manque d’oxygène dans le nuage pyroclastique d’Herculanum signifiait également que les objets organiques étaient carbonisés plutôt que brûlés. En conséquence, des poutres de toit en bois, des portes et même des repas y ont été trouvés.

Selon Sirano, la victime nouvellement découverte était également entourée de débris carbonisés, notamment des arbustes, des racines d’arbres, des poutres de toit et des fragments de moulures et de panneaux, provenant probablement de maisons.

Bien que les archéologues aient d’abord exploré l’ancienne plage dans les années 1980, ils y sont récemment revenus, en partie grâce au soutien financier du Packard Humanities Institute aux États-Unis, selon Sirano.

Le squelette est le premier trouvé d’une victime du Vésuve en 14 ans et offre aux chercheurs la possibilité d’appliquer les dernières techniques scientifiques, y compris la photogrammétrie 3D, à toutes les étapes de l’excavation.

« Cette analyse devrait révéler un instantané de la tragédie qui, espérons-le, apportera de nouvelles perspectives sur l’éruption et la vie quotidienne dans la ville antique », a déclaré Sirano.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !