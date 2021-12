Elon Musk dit qu’il préfère utiliser une puce cérébrale plutôt que d’entrer dans le métaverse

Le PDG de Tesla et SpaceX ne semble pas très adepte de l’idée du métavers. Dans une interview avec le site satirique conservateur The Babylon Bee, Elon Musk a déclaré que la technologie est inconfortable et que les gens sont loin de disparaître dans le métavers.

Musk a comparé l’idée d’entrer dans le métavers à mettre une télévision sous le nez, en disant que même ainsi, « je ne suis pas sûr que cela me mette dans le métavers. » De plus, le milliardaire a déclaré qu’il n’était pas doué pour « s’attacher une foutue toile au visage toute la journée et ne jamais vouloir sortir ».