NASA : la mission DART renvoie les premières images de l’espace

Deux semaines seulement après avoir décollé de la base de lancement de la Force spatiale de Vandenberg, en Californie, le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART) de la NASA « a ouvert l’œil » et a renvoyé ses premières images de l’espace.

Selon la NASA, il s’agissait d’une étape opérationnelle importante pour le vaisseau spatial et l’équipe DART, une mission qui testera une nouvelle approche pour défendre notre planète contre les astéroïdes dangereux.

La mission DART de la NASA entrera en collision avec un astéroïde lors de tests de défense planétaire. Image : NASA

Toujours selon l’agence spatiale, après les violentes vibrations du lancement et le changement de température extrême à -80°C dans l’espace, les scientifiques et les ingénieurs du centre des opérations de la mission du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory à Laurel, Maryland, ont été surpris.

Parce que les composants de l’instrument télescopique du vaisseau spatial sont sensibles à des mouvements aussi petits que 5 millionièmes de mètre, même un petit changement dans quelque chose sur l’instrument peut être très grave.

Le 10 décembre, la caméra DRACO de DART a capturé et renvoyé des images, dont celle des étoiles de Messier 38, ou Starfish Cluster, qui se trouve à environ 4 200 années-lumière. Image : NASA/Johns Hopkins APL

Selon un communiqué de la NASA, mardi (7), le vaisseau spatial a ouvert la porte circulaire qui couvrait l’ouverture de sa caméra télescopique DRACO et a retransmis la première image de son environnement environnant.

Prise à environ 11 secondes-lumière de la Terre – très proche, astronomiquement parlant – l’image montre une douzaine d’étoiles, limpides et nettes sur le fond noir de l’espace, à proximité de l’intersection des constellations Persée, Bélier et Taureau.

L’équipe de navigation DART du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a utilisé les étoiles de l’image pour déterminer précisément comment DRACO était orienté, fournissant les premières mesures de la façon dont la caméra est dirigée par rapport au vaisseau spatial.

Avec ces mesures en main, l’équipe de la mission DART pourrait déplacer avec précision le vaisseau spatial pour pointer DRACO vers des objets d’intérêt. DRACO (Dodymos Optical Navigation and Asteroid Recognition Camera) est une caméra haute résolution inspirée de l’imageur de vaisseau spatial New Horizons de la NASA, qui a renvoyé les premières images rapprochées du système Pluton et d’un objet de la ceinture de Kuiper, Arrokoth.

La caméra capturera des images de l’astéroïde Didymos et de sa « lune » Dimorphos, et soutiendra le système de guidage autonome du vaisseau spatial pour diriger le DART vers son impact cinétique ultime.

Développé et géré par l’APL Johns Hopkins pour le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, le vaisseau spatial DART est la première mission d’essai de défense planétaire au monde, effectuant intentionnellement un impact cinétique sur Dimorphos pour modifier légèrement son mouvement dans l’espace.

Bien que ni l’astéroïde ni sa « lune » ne constituent une menace pour la Terre, la mission DART démontrera qu’un vaisseau spatial peut naviguer de manière autonome vers un impact cinétique sur un astéroïde cible relativement petit, et qu’il s’agit d’une technique viable pour dévier un objet véritablement dangereux. . , si jamais il est découvert. DART atteindra sa cible le 26 septembre 2022, selon les prévisions de la NASA.

