Télescope James Webb : Netcost-Security diffuse le lancement en direct à 8h50 ce samedi (25) de Noël

LA Aspect numérique Diffusez en direct le lancement du télescope James Webb à 8 h 50 ce samedi (25) Noël. Premièrement, il devait décoller fin octobre. Ensuite, la NASA a martelé la date du 18 décembre. Cependant, une faille dans le câble de transmission de données de la fusée devait être corrigée, ce qui a fini par reporter la mission au 22. Samedi dernier, cependant, il a été annoncé que la date de lancement serait à nouveau modifiée – cette fois, au 24. Et maintenant c’est samedi (25) – s’ils ne changent pas encore !

Il a fallu 25 ans de développement. Plus de 56 milliards de reais dépensés. Capacité d’observer des événements qui se sont produits il y a des milliards d’années. Pas étonnant que le JWST soit considéré, en plus d’être plus cher, l’une des missions les plus importantes de l’histoire de l’agence spatiale américaine, la NASA.

Pour l’équipe impliquée dans l’équipement prometteur, ces délais sont minimes compte tenu de toute l’attente. Le développement du télescope a commencé en 1996, avec un lancement initialement prévu pour 2007. Cependant, de nombreux retards et un dépassement de budget ont forcé une refonte importante en 2005. Sa construction a été achevée en 2016, et depuis lors, il est en test.

Qui est impliqué dans le projet James Webb

Outre la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC) sont partenaires du projet. L’ESA fournit les instruments et l’optique NIRSpec de MIRI, la fusée Ariane 5 et sa base de lancement à Kourou, en Guyane française, ainsi que le personnel des opérations de soutien. L’ASC fournit le FGS/NIRISS ainsi que le personnel des opérations de soutien.

Après le lancement, le JWST sera exploité par le Space Telescope Science Institute (STScI), situé à Baltimore, dans le Maryland. L’Institut est déjà responsable du fonctionnement de Hubble et sera également responsable du télescope spatial romain Nancy Grace, un autre télescope infrarouge en cours de développement par la NASA, dont le lancement est prévu en 2027.

