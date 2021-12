Faire sauter un vin mousseux peut donner au bouchon la force d’un jet supersonique

Cependant, il est nécessaire d’être très prudent dans la manipulation correcte et dans la procédure correcte pour faire sauter le bouchon du vin mousseux. La principale précaution à prendre est de ne pas positionner la bouteille de manière à ce que le bouchon heurte une personne.

Après tout, les dégâts qu’un objet, aussi petit soit-il, lancé avec la même force qu’un jet supersonique peut faire sont incalculables. Oui, la même force qu’un jet supersonique. C’est ce que dit une étude publiée dans la revue scientifique. Avancées scientifiques, menée par des chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, France.

Selon la recherche, certaines circonstances de température et de pression influencent la façon dont le dioxyde de carbone (CO) deux ) dans la bouteille réagit avec l’air extérieur lorsqu’il est libéré.

Si le CO deux gèle et se transforme en glace sèche lorsqu’il est libéré soudainement, un panache se forme à l’ouverture de la bouteille. Dans l’une des expériences de l’étude, des bouteilles stockées à 20°C ont éjecté un jet glacial de CO deux à presque -90°C.

« La grande surprise a été la formation d’un Mach [no jato de CO 2 congelante], similaire à ce qui se passe avec les gaz d’échappement des fusées », explique l’un des principaux auteurs de l’étude, Gérard Liger-Belair, professeur de physique chimique à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Si le CO deux contenu dans le vin mousseux gèle et se transforme en glace carbonique lorsqu’il est libéré brutalement, un panache se forme à l’ouverture de la bouteille. Image: Stock de beauté –

Selon Liger-Belair, la neige carbonique peut tirer un bouchon de champagne à près de deux fois la vitesse du son, soit environ 2 400 km par heure – bien que cette vitesse n’ait été atteinte que pendant une milliseconde et se soit produite après le stockage de bouteilles au-dessus de la température idéale pour servir. .

Liger-Belair et son équipe ont décidé d’enregistrer le trajet d’un bouchon de champagne en utilisant une vidéo à haute vitesse et six bouteilles de champagne. Ils espéraient mieux comprendre comment les changements de température et la pression atmosphérique associée peuvent influencer la façon dont le CO deux dans la bouteille réagit avec l’air extérieur, une fois libéré.

Il est important de souligner que les expériences ont été réalisées dans des bouteilles conservées à 20ºC et 30ºC pendant 72 heures avant le tournage. « Une bouteille refroidie et ouverte entre 8°C et 10°C n’est pas suffisante pour produire une onde de choc transversale », explique Liger-Belair, « à moins que la bouteille n’ait été ouverte à haute altitude avec moins de pression d’air extérieur. »

Pourtant, il renforce que l’étude a montré qu' »il y a beaucoup de science merveilleuse et subtile cachée dans une seule bouteille de champagne ».

