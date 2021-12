28 M$ : Identité révélée du gagnant de la première vente aux enchères de vols spatiaux de Blue Origin

Selon Sun, ses plans pour voler dans l’espace n’ont été que reportés, pas contrecarrés. L’homme d’affaires de 31 ans a déclaré qu’il prévoyait de piloter une mission New Shepard l’année prochaine, avec cinq autres « guerriers de l’espace » qu’il nommera.

Dans une publication sur Twitter, Sun a décrit ce qu’il recherche. « Il y a six mois, j’ai eu la chance de gagner l’enchère de la première version de Blue Origin ! Aujourd’hui, j’annonce que je lance la campagne ‘Sea of ​​Stars’, qui sélectionnera 5 guerriers pour explorer l’espace avec moi en 2022 ! », dit le tweet, accompagné d’une vidéo.

Selon Sun, l’un des membres de l’équipage sera « une figure éminente dans le monde de la cryptomonnaie. [moeda]”. Un autre sera membre de la communauté Tron « avec une forte passion pour l’espace » et un autre sera un entrepreneur en technologie. Les quatrième et cinquième nominés seront respectivement un artiste et une célébrité.

Plus de détails sur le processus de nomination et les critères impliqués seront publiés dans les prochains mois, selon Blue Origin.

Le montant offert par Sun lors de la vente aux enchères a été reversé au Club for the Future, une organisation à but non lucratif de Blue Origin qui vise à inspirer les enfants à poursuivre des carrières dans les sciences, l’ingénierie, la technologie et les mathématiques (STEM) « et à aider à inventer l’avenir de la vie dans l’espace », selon le site Internet de l’organisation.

« Avec le développement rapide de l’industrie aérospatiale commerciale, entrer dans l’espace peut devenir un rêve que tout le monde peut réaliser au cours de sa vie. Nous entrons dans l’ère des grands vols spatiaux. Ce grand voyage nécessite que plus de personnes s’impliquent », a déclaré Sun.

« L’initiative de Blue Origin pour amener plus de personnes dans l’espace pour voir la Terre comme notre maison commune unique est extraordinaire », a-t-il ajouté. « Le Club for the Future présente un moyen d’utiliser cette expérience pour inspirer les jeunes du monde entier à rêver et à réaliser leurs rêves de science, de technologie et d’exploration spatiale. Je me suis senti obligé d’aider à promouvoir cette vision à travers ma candidature.

Bien que né et élevé en Chine, Sun est considéré comme grenadin. La Grenade, un pays des Caraïbes, l’a récemment nommé ambassadeur auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Selon Blue Origin, il sera alors le premier Grenadien, premier diplomate international et premier leader de l’industrie de la blockchain à voyager dans l’espace.

