Le traîneau du Père Noël est nocif pour l’environnement – et les rennes sont à blâmer

Le transport aérien contribue de manière significative au changement climatique, c’est un fait. Un vol transatlantique émet suffisamment de carbone pour faire fondre cinq mètres carrés de banquise arctique, selon les climatologues. Que dire de ce véhicule qui survole le monde la veille de Noël ? Ne fonctionnant à aucun type de carburant, le traîneau du Père Noël serait-il un moyen de transport durable et respectueux de l’environnement ?

Mettons-nous dans l’ambiance et imaginons que le traîneau du bon vieil homme est quelque chose de réel, qui, selon la tradition, est tiré par neuf rennes : Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen et le charmant Rudolph, qui utilise son nez rouge vif pour guider ses compagnons à travers les blizzards et les tempêtes.

Pour savoir si un véhicule tiré par autant de rennes serait un moyen de transport respectueux de l’environnement, il faut savoir comment ces animaux se comportent tout au long de l’année.

Comme les ruminants, les rennes se nourrissent de plantes qui fermentent et produisent du méthane dans leurs intestins, un puissant gaz à effet de serre. Image : Vladimir Melnikov –

Première question : les rennes sont des ruminants. Ils mangent des plantes qui fermentent et produisent du méthane dans leurs intestins, un puissant gaz à effet de serre. Mais alors que les rennes sont au sol, ils grignotent de petits buissons, et ce pâturage a un effet significatif sur le bilan carbone du paysage arctique.

Une étude publiée cette année dans la revue scientifique Biologie du changement global, qui a examiné ces animaux dans des zones situées à la frontière entre la Norvège et la Finlande, a comparé les champignons du sol dans les zones soumises au pâturage des rennes toute l’année avec des endroits où les rennes ne paissent que pendant l’hiver.

Selon l’étude, le pâturage uniquement en hiver a permis à la forêt de bouleaux de s’étendre à travers la toundra. Cependant, les endroits où les rennes se nourrissent toute l’année avaient plus de végétation de landes.

Les sols fertiles créés par le bouleau et les espèces fongiques qui vivent sous terre dans les arbres libèrent plus de carbone. Les champignons des landes plus spécialisés, à leur tour, fonctionnent plus lentement, permettant aux réserves de carbone de s’accumuler.

Pour la forêt de bouleaux, les rennes sont bénéfiques car ils contrôlent la population de ces plantes, dont la propagation libère du carbone du sol. Selon les chercheurs, le pâturage des rennes permet de déterminer si la toundra locale devient plus boisée et perd du carbone ou reste recouverte d’arbustes nains qui retiennent de manière plus fiable le carbone du sol. Cela compenserait certainement plus que leurs flatulences de méthane, les rendant négatives en carbone.

Les bosquets de bouleaux sont l’endroit idéal pour trouver le champignon de la mouche agaric Amanita muscaria – le champignon classique des dessins animés dans un chapeau brillant saupoudré astucieusement de pop-corn.

En raison des effets toxiques de ce champignon, on voit les rennes qui le mangent tourner en rond, faire des bruits étranges et avoir des spasmes. Il y a des rapports d’éleveurs de rennes buvant l’urine de ces animaux qui ingèrent ce champignon. Ce mélange chaud conserve les effets hallucinogènes des champignons tout en perdant sa toxicité.

Malheureusement, ce qui entre à une extrémité du renne peut encore causer des problèmes d’émission de carbone lorsqu’il arrive à l’autre extrémité.

Le pèlerinage du Père Noël inonde l’atmosphère de gaz à effet de serre

Une autre étude publiée en 2021, dans la revue Science Direct, dirigé par des chercheurs du nord-est de la Finlande, a montré que les fientes de rennes déposées dans les marécages et les marécages qui paissent en été peuvent augmenter considérablement la production de méthane dans les tourbières.

Le processus semble résulter directement des microbes producteurs de méthane qui ont fait de l’auto-stop dans le rumen du renne (essentiellement la première chambre de l’estomac, une chambre de fermentation où les microbes aident à digérer la nourriture des animaux) et se sont jetés dans les tourbières, infiltrant la vie de cet environnement.

Ainsi, étant donné que les bactéries productrices de méthane dans les excréments comprennent des espèces que l’on ne trouve généralement pas dans les marécages, le caca de renne inocule les sols marécageux avec un pouvoir de production de méthane supplémentaire.

Comme ils doivent manger suffisamment pour faire tout le voyage du réveillon de Noël, il faut imaginer combien de méthane remplit notre atmosphère à chaque pet et roter de ces cerfs volants.

