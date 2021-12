Le télescope spatial James Webb contre. Hubble : les images sont-elles comparables ?

Prêt à être lancé et à devenir l’observatoire le plus puissant de l’espace, le télescope spatial James Webb sera enfin en mesure de mettre en pratique la science du futur, 25 ans après le début de sa conception. Appelé à tort un « remplacement de Hubble », il fera en fait des choses différentes et parfois complémentaires aux recherches du collègue plus âgé.

Le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb travailleront en équipe sur la recherche sur le cosmos. Image : Hubble – Artsiom P/ – James Webb – Gratispng. Montage : Digital Gaze

Lancé en orbite terrestre basse en avril 1990, le télescope spatial Hubble, au cours des trois décennies qui ont suivi, a élargi notre vision du cosmos et a capté notre attention avec les images époustouflantes qu’il recueille.

Grâce à Hubble, comme le souligne le site Web Space, ce qui était autrefois un abîme ténu et mystérieux est devenu un univers détaillé et coloré, et nous pouvons maintenant voir des étoiles et des galaxies comme jamais auparavant.

Le télescope spatial James Webb, dont le lancement est prévu ce samedi matin (25), fera les choses un peu différemment. Avec son miroir d’or géant et ses outils d’observation de la lumière infrarouge, il a été conçu, selon la NASA, pour « voir » des objets 10 à 100 fois plus faibles que ce que Hubble est capable de capturer.

Bien qu’ils aient l’air si opposés (l’un avec la technologie de nouvelle génération, l’autre avec plus de 30 ans sur le dos), ils travailleront tous les deux ensemble, travaillant comme une bonne paire – même s’ils sont éloignés l’un de l’autre.

Alors que Hubble est très proche de nous en orbite terrestre basse, Webb voyagera beaucoup plus loin, jusqu’à un point gravitationnellement stable situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, connu sous le nom de point de Lagrange Soleil-Terre 2 (L2).

De plus, les deux « voient » l’univers de manière très différente. « Ce seront des images incroyables ; ils seront meilleurs que Hubble », a déclaré Klaus Pontoppidan, scientifique du projet Webb au Space Telescope Science Institute de Baltimore, lors d’une conférence de presse en mai.

Laissant la comparaison, le fait est que les images seront « différentes, car elles ont des longueurs d’onde différentes », a déclaré Pontoppidan.

Hubble observe la lumière principalement aux longueurs d’onde optiques et ultraviolettes. Webb est conçu pour détecter principalement la lumière infrarouge. En regardant dans l’infrarouge, Webb capturera des images d’une beauté unique, selon les chercheurs.

« Je pense que ce sera fantastique », a déclaré Pontoppidan, « mais il est très difficile de prédire à quoi cela ressemblera, car ce sera la première mission de télescope spatial de ce genre. »

Il insiste à nouveau sur le fonctionnement différent des deux télescopes spatiaux. « Ce sera très, très différent de Hubble », a déclaré Pontoppidan. « Les étoiles elles-mêmes disparaissent, elles s’affaiblissent de plus en plus [quando] s’il atteint [um] longueur d’onde plus longue, mais les nuages ​​interstellaires deviennent de plus en plus brillants.

« Certaines caractéristiques du gaz et de la poussière deviennent un peu faibles lorsque vous commencez à entrer dans la partie infrarouge du spectre », a expliqué Pontoppidan, soulignant que ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

« Je pense que vous craigniez peut-être que vous ne vouliez pas d’images qui finissent par paraître minces », a déclaré Pontoppidan. « Mais en fait, si vous allez un peu plus loin dans l’infrarouge, la poussière elle-même s’éclaire dans la lumière thermique. Vous obtenez une nébuleuse qui brille.

Hubble a également une capacité d’observation infrarouge.

Hubble peut voir la lumière dans une plage de longueurs d’onde d’environ 200 nanomètres (nm) à 2,4 microns, tandis que la plage de Webb va d’environ 600 nm à 28 microns, selon la fiche technique de la NASA. , qui a ajouté que la lumière visible varie d’environ 700 à 400. nm.

Même si Webb observe principalement la lumière infrarouge, il pourra toujours voir la partie rouge/orange du spectre de la lumière visible. Selon la NASA, le revêtement doré de ses miroirs absorbe la lumière bleue du spectre visible, mais réfléchit la lumière visible jaune et rouge qui sera détectée.

Bien qu’il ne s’agisse pas de sa fonction d’observation principale, Hubble a également la capacité d’observer certains infrarouges, ce type d’observation n’est donc pas un différentiel complet.

Hubble a fourni au monde des images époustouflantes pendant des décennies et a une netteté semblable à celle de Webb. « La résolution angulaire de Webb, ou la netteté de la vision, sera la même que celle de Hubble », selon le rapport. « Les images de Webb seront aussi nettes que celles de Hubble. »

Selon la NASA, la résolution de Webb lui permettrait de voir les détails d’un objet américain de la taille d’un sou à 40 km.

Toujours selon l’agence, Webb a un miroir beaucoup plus grand et est conçu pour voir plus profondément dans le spectre infrarouge que Hubble. Le miroir plus grand offre plus de surface pour collecter la lumière, permettant à la lunette de scruter plus loin dans l’espace, ce qui permet essentiellement aux scientifiques de « remonter le temps » jusqu’à l’univers il y a des milliards d’années.

« Webb a été conçu pour pouvoir voir les premières étoiles et galaxies qui se sont formées au début de l’univers », a rapporté le document de l’agence spatiale américaine.

