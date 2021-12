Le Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), aux États-Unis, a publié mardi dernier (21) sa liste déjà traditionnelle des meilleures photos d’animaux des grands fonds. Parmi les animaux trouvés, il y a des poissons rares, des poulpes et des calmars géants et pétillants.

Dans une vidéo relativement courte, d’un peu plus de trois minutes, l’équipe de l’aquarium a compilé ce qu’elle a appelé les « meilleurs moments » des fonds marins en 2021. Toutes les captures ont été réalisées à l’aide de véhicules télécommandés (Rov) du MBARI, qui opérer dans plusieurs endroits à travers le monde.

Travail difficile

Dans un communiqué, MBARI a qualifié le travail de capture des images en 2021 de particulièrement difficile, mais même avec les difficultés, l’institut a maintenu son engagement envers l’exploration et la découverte de nouveautés dans les grands fonds au cours de cette année.

« Explorer notre grand jardin bleu inspire toujours émerveillement et curiosité quant à la vie que nous y trouvons », a déclaré l’institut dans son article sur les réseaux sociaux à propos de la compilation.

« Alors que nous continuons à explorer l’habitat le plus grand et le moins connu de notre planète – l’océan – nous promettons de partager nos découvertes avec vous », a ajouté MBARI.

Consultez ci-dessous la compilation des meilleurs moments de la mer profonde organisée par le Monterey Bay Aquarium Research Institute :

Principaux « flagrants »

Parmi les animaux capturés au fond de la mer en 2021, certains sont assez rares et difficiles à voir car ils vivent dans des milieux très profonds. Parmi les poissons figurent le poisson à œil de baril, l’anguille Gulper et le saumon ruban, un poisson lampriforme relativement commun, mais peu vu.

Divers types de calmars et de poulpes qui ne sont normalement pas vus même lors de grandes expéditions en mer ont également été observés, tels que le poulpe-dumbo et le calmar vampire. En plus d’une série d’éponges et de gelées marines, des crevettes, des crabes et des crabes.

