La recherche détecte au moins 70 planètes voyous : savez-vous ce qu’elles sont ?

Une équipe de chercheurs a détecté une collection d’au moins 70 exoplanètes sans étoiles hôtes dans une zone de l’espace à environ 420 années-lumière de la Terre, ce qui représente le plus grand nombre de planètes nomades – ou « planètes voyous » – jamais trouvé dans un juste une fois.

« Nous ne savions pas à combien nous attendre et nous sommes ravis d’en avoir trouvé autant », a déclaré Núria Miret-Roig, astronome au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, en France, et à l’Université de Vienne, en Autriche, et auteur principal. de l’étude, publiée dans le magazine Astronomie de la nature ce mercredi (22).

Normalement, la plupart des exoplanètes sont découvertes grâce à l’observation de leurs étoiles hôtes, également appelées étoiles mères : en observant de légers mouvements stellaires induits par le remorqueur gravitationnel d’une planète en orbite, par exemple, ou en détectant de petites baisses de luminosité causées lorsqu’un monde « transit » à travers le visage de son étoile.

Cependant, ces stratégies ne fonctionnent pas avec les planètes voyous. Selon Space, parce que ces mondes sont considérablement plus difficiles à trouver, les astronomes s’appuient souvent sur une technique appelée microlentille gravitationnelle, qui consiste à observer les objets au premier plan se déplacer devant les étoiles de l’arrière-plan.

Au cours de ces passages, le corps au premier plan peut agir comme une lentille gravitationnelle, courbant la lumière de l’étoile distante pour révéler la masse de l’objet le plus proche et d’autres caractéristiques.

Un ensemble de télescopes du monde entier a aidé à détecter et à analyser des planètes voyous

Dans le cas de l’étude de Miret-Roig et de son équipe, ce n’était cependant pas la technique utilisée. Ils ont analysé 20 ans d’images et d’autres données collectées par une variété de télescopes terrestres et spatiaux, dont le très grand télescope (VLT) de l’Observatoire européen austral au Chili, le télescope japonais Subaru à Hawaï, le satellite Gaia de l’Agence spatiale européenne ( ESA) et la Dark Energy Camera, un instrument monté sur le télescope Victor M. Blanco de l’Observatoire interaméricain de Cerro Tololo, également au Chili.