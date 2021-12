L’équipe responsable du télescope James Webb forme une « bande spatiale »

Il y a 25 ans, la construction du télescope spatial James Webb a commencé, un effort de collaboration entre la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne. Sur le point d’être lancé samedi prochain (25), l’imposant observatoire équipé de quatre instruments scientifiques a de nombreuses histoires tout au long de son développement. L’un d’eux concerne « Outta Scope » : un groupe formé par des musiciens de la NASA qui se sont rencontrés au sein de l’équipe du télescope.

Selon Space, travaillant sur la mission depuis si longtemps, ils ont découvert qu’ils partageaient plus qu’un amour de la science : ils partagent également un amour de la musique, ce qui a abouti à la formation du groupe.

« Space Band » est dirigé par un ingénieur senior de la NASA

Dirigé par Lee Feinberg, un claviériste qui est également le responsable des éléments du télescope optique Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA, le groupe existe depuis environ 20 ans, presque le même âge que le télescope spatial.

Lee Feinberg, directeur des éléments du télescope optique Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA, est le leader de la bande spatiale et le claviériste. Image : Chris Gunn – NASA

Feinberg est un ingénieur senior qui, en plus de travailler sur Webb, fait également partie de l’équipe Hubble depuis 20 ans. Il travaille également sur des projets pour d’autres futurs télescopes spatiaux, notamment le télescope spatial romain et l’antenne interférométrique spatiale (LISA).

Cependant, en dehors de son rôle à la NASA, Feinberg est un musicien expérimenté. En plus de dominer le clavier sur « Outta Scope » depuis la formation du groupe, il joue également dans un groupe de blues appelé « The Allman Others » (qui reprend Allman Brothers) et dans un groupe de funk et de bluegrass appelé HoneyFunk.

L’un des autres membres principaux de « Outta Scope » est le guitariste et trompettiste John McCloskey, ingénieur en chef du bruit électrique au Goddard Space Flight Center qui a également travaillé sur la mission Webb.

« C’était intéressant d’essayer de tisser cela en travaillant sur un télescope comme celui-ci », a déclaré Feinberg à propos d’être à la fois musicien et ingénieur à la NASA. « Je l’ai gardé tout au long du travail à la NASA », a-t-il ajouté à propos de sa musique. « Et je vais de mieux en mieux. »

En plus d’être composé de membres de l’équipe Webb et de la NASA, le groupe a également eu quelques performances de diffusion et a joué dans certaines des fêtes de l’équipe Webb avant la pandémie de Covid-19, selon Feinberg.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Compilation de huit chansons par Outta Scope, le groupe formé par les membres de l’équipe du télescope spatial James Webb et d’autres employés de la NASA.

La NASA publie une collection d’œuvres d’art inspirées du télescope James Webb

Pour lui, ce n’est pas un hasard si de nombreux musiciens travaillent à la NASA. « Je pense qu’il y a beaucoup de similitudes entre le processus créatif que vous suivez lorsque vous jouez de la musique et le processus créatif de l’ingénierie, en particulier au début de la phase d’ingénierie et de la phase de résolution de problèmes », a déclaré Feinberg. « La musique a un côté mathématique ».

Alors que la science et la musique ont ce lien spécial, Feinberg souligne que Webb a inspiré de nombreux types d’art différents. Avec son miroir doré hexagonal visuellement impressionnant, le télescope spatial a inspiré d’innombrables œuvres d’art, que la NASA a rassemblées dans une collection sur Flickr.

« Les gens ont pu créer toutes ces œuvres d’art incroyables », a déclaré Feinberg. « Il y a donc des chevauchements vraiment intéressants. Et je pense que même certaines des questions scientifiques que Webb posera, vous savez, sur la façon dont l’univers est arrivé ici ? Où va-t-il? Y a-t-il de la vie ? Ce sont toutes les choses qui inspirent aussi les artistes.

