Impressionnant : un embryon super-préservé se trouve à l’intérieur d’un œuf de dinosaure fossilisé

Un embryon trouvé à l’intérieur d’un œuf de dinosaure fossilisé a conduit à une nouvelle étude du lien entre le comportement des oiseaux modernes et des reptiliens décimés lors d’une extinction de masse majeure.

Publié dans cette édition du mardi (21) de la revue scientifique iScience, la recherche décrit la découverte de l’embryon, qui a entre 72 et 66 millions d’années et a été surnommé Baby Yingliang.

Dirigée par des scientifiques de l’Université de Birmingham et de la China Geosciences University à Pékin, l’équipe de recherche comprenait des experts d’institutions chinoises, britanniques et canadiennes.

Trouvé dans des roches du Crétacé supérieur situées à Ganzhou, dans le sud de la Chine, l’œuf appartient à un dinosaure théropode édenté, ou oviraptorosaurus. Parmi les embryons de dinosaures les plus complets jamais trouvés, le fossile suggère que ces dinosaures ont développé des postures d’oiseaux près de l’éclosion.

Selon les scientifiques, la posture de Baby Yingliang est unique parmi les embryons de dinosaures connus – sa tête est positionnée sous son corps, avec un pied de chaque côté et son dos courbé le long de l’extrémité émoussée de l’œuf. Jusqu’alors inconnue chez les dinosaures, cette posture est similaire à celle des embryons d’oiseaux modernes.

Chez les oiseaux modernes, selon les chercheurs, ces postures sont liées à la « flexion » – un comportement contrôlé par le système nerveux central et fondamental pour une incubation réussie.

Après avoir étudié l’œuf et l’embryon, les chercheurs pensent que ce comportement avant l’éclosion, autrefois considéré comme unique aux oiseaux, pourrait provenir de théropodes non aviaires.

Les scientifiques animent pour simuler à quoi ressemblerait l’embryon sur la base du fossile trouvé. Image : Masato Hattori, Kohei Tanaka, Lida Xing

Estimée à 27 cm de long de la tête à la queue, la créature, qui est hébergée au Musée d’histoire naturelle de Yingliang, se trouve à l’intérieur d’un œuf elongatoolitide de 17 cm de long.

« Les embryons de dinosaures sont parmi les fossiles les plus rares et la plupart d’entre eux sont incomplets avec les os disloqués », a déclaré Fion Waisum Ma, chercheur au doctorat à l’Université de Birmingham et premier co-auteur de l’étude. « Nous sommes très heureux de la découverte de Baby Yingliang – il est conservé en excellent état et nous aide à répondre à de nombreuses questions sur la croissance et la reproduction des dinosaures. »

Pour Waisum Ma, « il est intéressant de voir cet embryon de dinosaure et un embryon de poulet se poser de la même manière à l’intérieur de l’œuf, ce qui indique peut-être des comportements similaires avant l’éclosion ».

Un comportement considéré comme unique aux oiseaux évolue pour la première fois chez les dinosaures théropodes

Selon le chercheur, le bébé Yingliang a été identifié comme un oviraptorosaure en raison de son crâne profond et de son arcade édentée. Les oviraptorosaures sont un groupe de dinosaures théropodes à plumes, étroitement liés aux oiseaux modernes, connus en Asie et en Amérique du Nord depuis le Crétacé.

Il est probable que leurs différentes formes de bec et leurs tailles corporelles leur ont permis d’adopter une grande variété de régimes alimentaires, notamment herbivore, omnivore et carnivore.

Les oiseaux sont connus pour développer une série de postures de curling, dans lesquelles ils plient leur corps et placent leur tête sous leurs ailes, juste avant d’éclore. Les embryons qui n’atteignent pas ces postures ont plus de chances de mourir d’une incubation infructueuse.

En comparant le bébé Yingliang avec des embryons d’autres théropodes, des dinosaures sauropodes à long cou et des oiseaux, l’équipe a suggéré que le comportement de flexion, considéré comme unique aux oiseaux, avait d’abord évolué chez les dinosaures théropodes il y a des dizaines ou des centaines de millions d’années.

Des découvertes supplémentaires d’embryons fossiles seraient inestimables pour tester davantage cette hypothèse.

Selon le professeur Lida Xing, de l’Université des géosciences de Chine, qui a co-écrit l’étude, cet embryon de dinosaure a été acquis par le directeur du Groupe Yingliang, Liang Liu, sous forme d’œufs fossiles suspects vers 2000. « Pendant la construction du Musée d’histoire Né à Yingliang, en 2010, l’équipe du musée a sélectionné le stockage et découvert les spécimens », a déclaré Lida.

« Ces spécimens ont été identifiés comme des fossiles d’œufs de dinosaures. La préparation des fossiles a été effectuée et a finalement révélé l’embryon caché dans l’œuf. C’est ainsi que Baby Yingliang a été mis au jour », a révélé l’enseignante.

« Cet embryon de dinosaure à l’intérieur de son œuf est l’un des plus beaux fossiles que j’aie jamais vus », a déclaré le professeur Steve Brusatte, de l’Université d’Édimbourg, membre de l’équipe de recherche. « Ce petit dinosaure prénatal ressemble à un bébé oiseau enroulé autour de son œuf, ce qui est une preuve supplémentaire que de nombreuses caractéristiques des oiseaux d’aujourd’hui ont d’abord évolué pour devenir leurs ancêtres dinosaures. »

