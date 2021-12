Les scientifiques confirment l’existence d’une nouvelle classe de nébuleuses galactiques

Pour la première fois, les chercheurs ont pu confirmer la preuve d’une coque entièrement développée d’un système d’enveloppe commune (CE), la phase d’enveloppe commune d’un système stellaire binaire. Cela représente une nouvelle classe de nébuleuses galactiques.

Une étude publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics décrit la découverte d’une nouvelle classe de nébuleuses. Crédit : Maicon Germiniani

« Vers la fin de leur vie, les étoiles deviennent des géantes rouges. Comme une grande partie des étoiles sont des étoiles binaires, cela affecte l’évolution à la fin de leur vie », a déclaré l’astrophysicien Stefan Kimeswenger de l’Université d’Innsbruck, auteur principal de l’étude, qui a été publiée dans la revue. Astronomie & Astrophysique.

« Dans les systèmes binaires proches, l’extérieur gonflable d’une étoile fusionne comme une enveloppe commune autour des deux étoiles », explique Kimeswenger. « Cependant, à l’intérieur de cette enveloppe de gaz, les noyaux des deux étoiles sont pratiquement intacts et continuent d’évoluer en tant qu’étoiles uniques indépendantes. »

De nombreux systèmes stellaires sont connus pour être des vestiges d’une telle évolution. Ses propriétés chimiques et physiques fonctionnent comme une empreinte digitale. De plus, des systèmes stellaires qui sont sur le point de développer une enveloppe commune ont déjà été découverts en raison de leur luminosité spécifique élevée.

Les astronomes amateurs ont été le point de départ pour découvrir une nouvelle classe de nébuleuses

Cependant, l’enveloppe complètement développée d’un CE et son éjection dans l’espace interstellaire n’ont pas été observées de cette manière jusqu’à présent. « Ces enveloppes sont d’une grande importance pour notre compréhension de l’évolution des étoiles dans leurs phases finales. De plus, ils nous aident à comprendre comment ils enrichissent l’espace interstellaire avec des éléments lourds, qui à leur tour sont importants pour l’évolution des systèmes planétaires comme le nôtre », explique Kimeswenger, à propos de l’importance des nébuleuses galactiques nouvellement découvertes.

Il ajoute une explication expliquant pourquoi la probabilité de leur découverte est faible : « Ils sont trop grands pour le champ de vision des télescopes modernes et, en même temps, ils sont trop faibles. De plus, sa durée de vie utile est assez courte, du moins lorsqu’elle est considérée à des échelles de temps cosmiques. Cela ne fait que quelques centaines de milliers d’années.

Le point de départ de cette découverte était un groupe d’astronomes amateurs franco-allemands. Avec un travail minutieux, ils ont recherché des images célestes historiques à la recherche d’objets inconnus dans les archives désormais numérisées, et ont finalement trouvé un fragment de nébuleuse sur des plaques photographiques des années 1980.

Avec leur découverte, le groupe a recherché des experts scientifiques internationaux, dont le Département d’astrophysique des particules de l’Université d’Innsbruck, qui a de l’expérience dans le domaine.

En compilant et en combinant les observations des 20 dernières années, des archives publiques de divers télescopes et des données de quatre satellites spatiaux différents, les chercheurs d’Innsbruck ont ​​pu écarter leur première hypothèse, à savoir la découverte d’une nébuleuse planétaire causée par les restes de étoiles en train de mourir.

La vaste étendue de la nébuleuse est finalement devenue apparente à l’aide de mesures prises par des télescopes au Chili. Enfin, des scientifiques américains ont complété ces observations avec des spectrographes. « Le nuage principal mesure 15,6 années-lumière de diamètre, près d’un million de fois la distance de la Terre au Soleil et bien plus grand que la distance de notre Soleil à l’étoile voisine la plus proche. De plus, des fragments jusqu’à 39 années-lumière ont également été trouvés. Étant donné que l’objet est légèrement au-dessus de la Voie lactée, la nébuleuse a pu se développer sans être perturbée par d’autres nuages ​​dans le gaz environnant », a déclaré Kimeswenger.

En combinant toutes ces informations, les chercheurs ont pu créer un modèle de l’objet, qui consiste en un système binaire proche d’une étoile naine blanche de 66 500 degrés et d’une étoile normale avec une masse légèrement inférieure à celle du Soleil.

Les deux tournent l’un autour de l’autre en seulement 8 heures et 2 minutes et à une distance de seulement 2,2 rayons solaires. En raison de la courte distance, l’étoile compagne, dont la température n’est que de 4 700 degrés environ, est fortement chauffée du côté de la naine blanche, ce qui entraîne des phénomènes extrêmes dans le spectre de l’étoile et des variations très régulières de luminosité.

Autour des deux étoiles se trouve une gigantesque enveloppe constituée du matériau extérieur de la naine blanche. Avec un peu plus qu’une masse solaire, ce matériau est plus lourd que la naine blanche et son étoile compagne et a été éjecté dans l’espace il y a environ 500 000 ans.

