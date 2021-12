Les champs magnétiques du tsunami sont détectables avant le changement du niveau de la mer

Une étude publiée dans Journal of Geophysical Research : Solid Earth, ont découvert que le champ magnétique généré par un tsunami peut être détecté quelques minutes avant les changements du niveau de la mer, ce qui pourrait améliorer les avertissements concernant ces raz de marée.

Selon une nouvelle étude, les tsunamis génèrent des champs magnétiques qui peuvent être détectés avant que le niveau de la mer ne change. Image : Willyam Bradberry/

Selon cette étude, les tsunamis génèrent des champs magnétiques lorsqu’ils déplacent de l’eau de mer conductrice à travers le champ magnétique terrestre. Les chercheurs ont supposé que le champ magnétique du tsunami arriverait avant un changement du niveau de la mer, mais il leur manquait des mesures simultanées du magnétisme et du niveau de la mer nécessaires pour démontrer le phénomène.

Pour la recherche, qui fournit des preuves réelles de l’utilisation des champs magnétiques des tsunamis pour prédire la hauteur des vagues du tsunami, les scientifiques ont utilisé les données de deux événements réels – un tsunami de 2009 aux Samoa et un tsunami de 2010 au Chili – qui contiennent les deux données requises. ensembles.

L’étude confirme que le champ magnétique généré par un tsunami arrive avant le changement du niveau de la mer et que sa magnitude peut être utilisée pour estimer la hauteur des vagues du tsunami.

Les études précédentes sur les tsunamis n’ont pas envisagé de combiner les données

Selon les chercheurs, l’heure d’arrivée précoce du champ magnétique dépend de la profondeur de l’eau, mais dans leurs résultats, les auteurs de l’étude ont constaté que l’heure d’arrivée précoce était d’environ une minute avant que le niveau de la mer ne change dans une zone de 4 800 mètres. en profondeur.

Ces informations peuvent fournir une alerte précoce des catastrophes si elles sont intégrées dans les modèles de risque de tsunami, sauvant potentiellement des vies. « C’est très excitant car dans les études précédentes, nous n’avions pas observé de changement du niveau de la mer », a déclaré Zhiheng Lin, auteur principal de l’étude et géophysicien à l’Université de Kyoto. « Nous avons des observations du changement du niveau de la mer et nous avons trouvé que l’observation était conforme à nos données magnétiques ainsi qu’à la simulation théorique. »

Selon Lin, l’équipe de recherche a analysé les mesures simultanées du changement du niveau de la mer à partir des données sur la pression du fond marin et les champs magnétiques au cours des deux tsunamis. Ils ont découvert que l’arrivée primaire du champ magnétique, similaire à l’apparition d’une onde sismique, peut être utilisée à des fins d’alerte précoce aux tsunamis. Le champ magnétique généré par le tsunami est si sensible que même une hauteur de vague de quelques centimètres peut être détectée.

« Ils ont fait quelque chose qui devait être fait », a déclaré Neesha Schnepf, chercheuse en géomagnétisme à l’Université du Colorado, Boulder, qui n’a pas participé à l’étude. « Nous avions besoin d’une étude qui comparerait les données de champ magnétique avec le changement du niveau de la mer à partir des données de pression, et je suis sûr qu’ils sont les premiers à vraiment comparer à quel point le champ magnétique du niveau de la mer correspond au niveau de la mer. pression, donc c’est vraiment très utile.

Lorsque les chercheurs ont comparé les composantes horizontales et verticales du champ magnétique du tsunami avec le changement du niveau de la mer, ils ont découvert que les deux composantes peuvent prédire avec précision le changement du niveau de la mer du tsunami, si les modèles incluent de bonnes estimations de la profondeur de l’océan et de la structure électrique. sous le fond marin.

Les données sont importantes pour améliorer les alertes

Cette relation entre les champs magnétiques et la hauteur des vagues peut être utilisée pour améliorer les modèles d’origine des tsunamis, qui estiment la topographie initiale de la surface de la mer d’un tsunami, puis prédisent l’heure d’arrivée de la vague d’eau et la hauteur de la vague.

Avec la difficulté de maintenir des stations d’observation déjà limitées, ces types de données sur les tsunamis ne sont généralement pas disponibles. De plus, ces découvertes ne s’appliquent qu’aux environnements offshore et non côtiers, où les eaux profondes de la région filtrent le bruit environnemental pour permettre la détection du signal du tsunami.

« Quoi qu’il en soit, fournir un signal d’alarme pour ces événements graves – qui ont le potentiel de causer des dommages massifs à de vastes zones – rend les prédictions valables », a déclaré Lin. « Je pense que l’objectif pratique serait d’améliorer autant votre capacité à modéliser les tsunamis. Vous pourriez faire de bien meilleures prédictions sur les zones qui pourraient avoir besoin d’être averties et à quel point cela pourrait frapper certains endroits », a déclaré Schnepf.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !