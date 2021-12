Regardez-le en direct : le Japon lance un grand satellite de communication

Ce mercredi (22), un grand satellite de communications commerciales très avancé décollera au sommet d’une fusée Mitsubishi Heavy Industries H-2A du centre spatial de Tanegashima, au Japon, à partir de 9h33 HNE (11h33 HAE). ). Le lancement était initialement prévu pour mardi (21), mais les inquiétudes concernant d’éventuelles intempéries l’ont retardé d’une journée.

Satellite Inmarsat I-6F1 vu lors d’essais sous vide thermique en préparation du lancement. Image : Inmarsat

Appelé Inmarsat-6 F1, le satellite pèse 5 470 kg et est le premier des deux engins spatiaux « I-6 » qu’Inmarsat prévoit de mettre en orbite géostationnaire, à quelque 35 800 km au-dessus de la surface de notre planète. Selon la société, la paire I-6 « est le satellite de communication commercial le plus grand et le plus sophistiqué jamais lancé ».

Rocket H-2A est le premier lanceur du Japon

Selon le site Space, l’opérateur satellite diffusera le lancement en direct sur sa chaîne YouTube.

« Les premiers satellites à double charge utile d’Inmarsat, les I-6 disposent de charges utiles en bande L (ELERA) et en bande Ka (Global Xpress) », révèle la newsletter de l’opérateur, qui indique également que les satellites I-6 seront compatibles avec les terminaux existants. pour les réseaux ELERA et Global Xpress d’Inmarsat déjà opérationnels.

Le H-2A est le premier lanceur de milieu de gamme du Japon. La fusée non réutilisable (pas de réutilisation) a envoyé de nombreuses charges utiles importantes dans le ciel au fil des ans, y compris la mission de retour d’échantillons de l’astéroïde Hayabusa2 en 2014 et l’orbiteur Hope Mars des Émirats arabes unis en 2020.

