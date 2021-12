Encore! Le télescope James Webb a encore un retard de lancement

Ce mardi (21), la NASA a publié une déclaration dans laquelle elle confirme que l’analyse de l’état de préparation au lancement du télescope spatial James Webb (JWST) a été menée à bien. Cependant, l’agence spatiale américaine n’a autorisé le lancement de la fusée Ariane 5, emportant le télescope, que pour samedi (25), et non plus pour vendredi matin (24).

Le télescope spatial James Webb devrait être lancé ce samedi (25). Image : NASA/Divulgation

Selon le communiqué, la mesure a été prise « en raison de conditions météorologiques défavorables au port spatial européen de Guyane française », d’où partira la fusée. Toujours selon l’agence, la date et l’heure seront confirmées dans un nouveau communiqué, qui devrait être publié jusqu’à mercredi (22) dans la nuit.

Historique des retards de lancement du télescope James Webb

Premièrement, il devait décoller fin octobre. Ensuite, la NASA a martelé la date du 18 décembre. Cependant, une faille dans le câble de transmission de données de la fusée devait être corrigée, ce qui a fini par reporter la mission au 22. Samedi dernier, cependant, il a été annoncé que la date de lancement serait à nouveau modifiée – cette fois, au 24. Et maintenant c’est samedi (25) – s’ils ne changent pas encore !

Pour l’équipe impliquée dans l’équipement prometteur, ces délais sont minimes compte tenu de toute l’attente. Le développement du télescope a commencé en 1996, avec un lancement initialement prévu pour 2007. Cependant, de nombreux retards et un dépassement de budget ont forcé une refonte importante en 2005. Sa construction a été achevée en 2016, et depuis lors, il est en test.

Aujourd’hui, après 25 ans de développement, avec plus de 56 milliards de R$ investis, la mission la plus chère et l’une des plus importantes de l’histoire de la NASA prend enfin son envol, même si cela prend quelques heures ou quelques jours de plus.

Qui est impliqué dans le projet James Webb

Outre la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC) sont partenaires du projet. L’ESA fournit les instruments et l’optique NIRSpec de MIRI, la fusée Ariane 5 et sa base de lancement à Kourou, en Guyane française, ainsi que le personnel des opérations de soutien. L’ASC fournit le FGS/NIRISS ainsi que le personnel des opérations de soutien.

Après le lancement, l’opération JWST sera effectuée par le Space Telescope Science Institute (STScI), situé à Baltimore, dans le Maryland. L’Institut est déjà responsable du fonctionnement de Hubble et sera également responsable du télescope spatial romain Nancy Grace, un autre télescope infrarouge en cours de développement par la NASA, dont le lancement est prévu en 2027.

Un nom controversé a généré un malaise à la NASA

Au début de son développement, le JWST était connu sous le nom de NGST (Next Generation Space Telescope). En 2002, la NASA a décidé de lui donner le nom de James Edwin Webb, qui fut le deuxième administrateur de l’agence (entre 1961 et 1968) et une figure importante dans le développement du programme Apollo, qui emmena l’homme sur la Lune en 1969.

Au cours de son mandat de sous-secrétaire d’État américain entre 1950 et 1952, sous la présidence de Harry S. Truman, James Webb a joué un rôle déterminant dans la « panique lavande », une série de mesures qui ont abouti à la purge des personnes LGBTQIA+ dans toutes les sphères de la Gouvernement des États-Unis. De telles mesures sont restées en vigueur pendant la période où Webb était administrateur de la NASA.

En 2015, le chroniqueur Dan Savage a lancé une discussion en publiant un article sur le site Web de The Stranger intitulé « La NASA devrait-elle nommer un télescope après un type mort qui a persécuté les homosexuels dans les années 50 ? » (« La NASA devrait-elle donner à un télescope le nom d’un homme mort qui a chassé les homosexuels dans les années 1950 ? »).

En mars de cette année, les astronomes américains Lucianne Walkowicz de la JustSpace Alliance et du Planétarium Adler de Chicago, Chanda Prescod-Weinstein de l’Université du New Hampshire, Brian Nord du Fermi National Accelerator Laboratory et de l’Université de Chicago et Sarah Tuttle de l’Université de Washington s’est joint à la discussion en publiant un article d’opinion dans Scientific American intitulé « Le télescope spatial James Webb doit être renommé ».

La NASA a répondu en créant un comité pour étudier la question. Pendant ce temps, des suggestions de nouveaux noms arrivaient. Parmi eux, des hommages à Sally Ride, astronaute américaine qui fut la troisième femme dans l’espace, et à Harriet Tubman, abolitionniste, suffragette, militante politique et ancienne esclave américaine, considérée comme « une icône de courage et de liberté ». Chanda Prescod-Weinstein a suggéré de conserver l’acronyme JWST, mais de changer le sens en « Just Wonderful Space Telescope ».

En septembre 2021, la NASA a annoncé sa décision, déclarant qu' »il n’y a actuellement aucune preuve pour justifier le changement de nom ». En signe de protestation, Walkowicz a démissionné de son poste de membre du Conseil d’astrophysique de la NASA (APAC).

