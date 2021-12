‘Earth’s Black Box’ a l’intention d’enregistrer les derniers instants de la planète

Tous les vols commerciaux ont leurs données stockées. Chaque traction sur le manche et chaque réglage des gaz sont dûment enregistrés par un petit appareil d’enregistrement caché dans la queue de l’avion. C’est ce qu’on appelle la « boîte noire », que les équipes de recherche et de sauvetage examinent pour vérifier les détails de tout incident d’aviation. Ses observations sont un compte rendu clair de la façon dont tout le vol s’est déroulé.

L’année prochaine, notre planète devrait également avoir un de ces enregistreurs de catastrophes. Appelé la boîte noire de la Terre, le projet vise à enregistrer méticuleusement chaque étape vers la mort de notre planète.

La boîte noire de la Terre enregistrera toutes les étapes vers la fin de la planète. Image : La boîte noire de la Terre

« À moins que nous ne transformions radicalement notre mode de vie, le changement climatique et d’autres dangers causés par l’homme entraîneront l’effondrement de notre civilisation », déclare le site Web de Caixa Preta da Terra.

À peu près de la taille d’un autobus scolaire, le dôme à énergie solaire sera encastré dans un acier de trois pouces d’épaisseur conçu pour résister aux catastrophes, tout comme la boîte noire d’un avion est conçue pour résister aux impacts.

Et de la même manière qu’une boîte noire est cachée dans la partie la plus sûre d’un avion, Earth’s Black Box sera placée dans l’endroit le plus sûr de la Terre, qui, aux yeux de vos scientifiques, est la Tasmanie. Selon un rapport d’ABC News Australia, une fois en ligne, la boîte noire de la Terre sera pleine de disques durs enregistrant et stockant des informations liées à la météo.

Ce projet, qui est une collaboration entre l’Université de Tasmanie, une société de médias appelée Clemenger BBDO, et un collectif d’art connu sous le nom de Glue Society, devrait commencer la construction au début de 2022.

Des données plus importantes sur la trajectoire de la planète seront enregistrées dans la boîte noire de la Terre

Selon les chercheurs, l’appareil collectera des mesures de température, des données sur l’acidification des océans, des données sur l’utilisation des terres, les dépenses militaires, la consommation d’énergie et la croissance de la population humaine.

Il collectera également les titres de l’actualité, les publications sur les réseaux sociaux et les informations des principales conférences sur le changement climatique entre les chefs d’État.

Les images conceptuelles montrent une structure angulaire pointue bordée de panneaux solaires et située sur un éperon rocheux dans un désert reculé. Ses angles durs suggèrent quelque chose de surnaturel qui contrastera avec la roche usée du paysage.

Son intention est d’être un observateur silencieux, absorbant constamment des informations, pour « fournir un compte rendu impartial des événements qui ont conduit à la disparition de la planète, responsabiliser les générations futures et inspirer une action urgente », selon son site Internet.

« L’idée est que si la Terre tombe à cause du changement climatique, l’appareil d’enregistrement indestructible sera là pour que quiconque puisse en tirer des leçons », a déclaré Jim Curtis, directeur exécutif de la création chez Clemenger BBDO.

Alors que son utilité pour l’humanité post-apocalyptique est une question ouverte, sa valeur dans l’avenir immédiat est plus facilement évaluée. Selon le site Web Live Science, bien que la construction du projet n’ait pas encore commencé, ses algorithmes sont déjà à pied d’œuvre sur un test bêta visible sur le site Web.

À tout moment, les données contenues dans la boîte noire de la Terre seront accessibles au public sous forme de capsule temporelle d’informations météorologiques.

Elle nous vient à un moment où la planète est en passe de faire face à une augmentation de 2,7°C des températures mondiales par rapport aux niveaux préindustriels. Les calottes glaciaires se déstabilisent, l’eau douce se fait rare et un nombre record d’espèces s’éteignent, selon plusieurs études.

Alors que certains peuvent voir le projet comme un monument au pessimisme climatique, « l’intention claire de cette boîte noire n’est pas simplement d’enregistrer notre destin imminent, mais plutôt de nous aider à nous en éloigner », déclarent ses créateurs.

