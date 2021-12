Avec le 31e vol de l’année, SpaceX effectue le 100e atterrissage réussi du Falcon 9

Ce mardi matin (21), SpaceX a lancé sa 31e fusée Falcon 9 de l’année, envoyant une capsule de charge utile Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS). Au retour, la compagnie a réussi à débarquer le numéro 100.

Contenant près de 5 tonnes de fournitures, d’expériences scientifiques et de matériel pour l’équipage de l’ISS Expedition 66, la capsule a décollé à bord du Falcon 9 du complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA, en Floride, à 5 h 07 HNE (7 h 07 am, à l’heure de Brasilia), donnant le coup d’envoi de la 24e mission de réapprovisionnement de la charge utile de SpaceX vers le laboratoire orbital.

Environ huit minutes après le lancement, la fusée du premier étage a atterri tranquillement sur l’un des radeaux d’atterrissage de SpaceX dans l’océan Atlantique. Appeler Lisez simplement les instructions, c’est l’un des trois radeaux de drones SpaceX conçus pour servir de plates-formes d’atterrissage flottantes et les ramener au port pour une réutilisation ultérieure.

« C’est ici! Il s’agit donc du premier atterrissage de ce propulseur en particulier, mais du 100e atterrissage réussi d’une fusée de classe orbitale », a déclaré Andy Train, superviseur de la production de SpaceX, lors d’une webdiffusion en direct. « Quelle façon de terminer l’année », a-t-il célébré.

Prévue pour arriver sur l’ISS un peu moins de 24 heures après le décollage, la capsule Dragon devrait s’arrimer à l’avant-poste orbital mercredi matin (22), vers 4 h 30 HNE (6 h 30 HAE).

Selon le site Web Space, les astronautes de la NASA Raja Chari et Tom Marshburn surveilleront le Dragon pendant son amarrage sur l’ISS. Vous pouvez regarder l’amarrage en direct en ligne sur NASA TV à partir de 3 h 00 HNE (5 h 00 HAE).

La capsule Dragon au sommet de la fusée Falcon 9, utilisée pour la deuxième fois alors que la fusée Stage I fait ses débuts. Image : SpaceX

Alors que la capsule Dragon utilisée dans cette mission effectuait son deuxième vol (le premier était sur la mission CRS-22 plus tôt cette année), le booster de premier étage B1069 était un « pilote pour la première fois » car il était utilisé pour le premier temps. .

La capsule CRS-24 en forme de goutte de SpaceX est le sixième vaisseau spatial Dragon à être lancé cette année, dont cinq ont voyagé vers et depuis la station spatiale. L’autre a transporté l’équipage d’Inspiration4 dans l’espace pour une mission de trois jours en orbite terrestre basse.

Station spatiale internationale Noël

Parmi les fournitures et les cadeaux que la capsule Dragon apporte à l’équipage, il y a des friandises festives comme de la dinde et du gâteau aux fruits, ainsi que des cadeaux de Noël pour les astronautes.

« Nous allons offrir des cadeaux à l’équipage et apporter de la nourriture spéciale pour le dîner de Noël », a déclaré Joel Montalbano, responsable du programme ISS de la NASA, lors d’une conférence de presse de pré-lancement lundi (20). « Nous avons de la dinde, des haricots verts et le gâteau aux fruits préféré de tous. »

À bord se trouvent également une variété de charges utiles médicales qui profiteront aux astronautes et aux habitants de la Terre. L’une de ces charges, appelée Bioprint Premiers Secours, par exemple, démontrera comment un appareil portable peut imprimer un pansement en utilisant les propres cellules de la peau de l’astronaute.

Ce type de patch peut aider à accélérer le processus de guérison et à atténuer les problèmes de cicatrisation pouvant survenir pendant le vol spatial.

En plus de cela, il y a aussi l’expérience Hôte-Pathogène, qui examinera les cellules prélevées sur divers membres d’équipage à différentes étapes du vol pour évaluer comment les microbes affectent la réponse immunitaire du corps. Les chercheurs prélèveront les échantillons collectés et les exposeront à des bactéries «normales» et à des bactéries qui ont été exposées au vol spatial.

Selon la NASA, cela pourrait conduire à une augmentation du système immunitaire des astronautes pendant les vols spatiaux, ainsi qu’à des soins plus efficaces pour les patients ici sur Terre dont le système immunitaire est affaibli.

Parmi les expériences de recherche, le Plateforme d’usine multivariable (MVP-Plant-01), qui surveillera le développement des racines et des pousses des plantes en microgravité dans le cadre d’un effort pour comprendre comment les plantes s’adaptent aux changements de leur environnement. La recherche peut aider les producteurs à créer des plantes plus robustes qui peuvent résister à de graves changements environnementaux tels que de longues sécheresses.

