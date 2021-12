Fossil révèle que des mille-pattes « aussi gros que des voitures » ont jadis traversé le nord de l’Angleterre

Une étude publiée cette semaine dans Journal de la Société géologique décrit la découverte du plus grand fossile jamais vu d’un mille-pattes géant, qui a été trouvé sur une plage du nord de l’Angleterre et a la taille d’une voiture.

Selon les recherches, le fossile – les restes d’une créature appelée Arthropleura – date de la période carbonifère, il y a environ 326 millions d’années, plus de 100 millions d’années avant l’âge des dinosaures.

Reconstitution numérique du mille-pattes géant Arthropleura, qui a vécu au Carbonifère, il y a 326 millions d’années. Image : Neil Davies

Selon les scientifiques, le fossile révèle que l’Arthropleura était le plus grand animal invertébré de tous les temps, dépassant les anciens scorpions marins, qui détenaient le record précédent.

Découvert sur une plage du Northumberland, à environ 40 miles au nord de Newcastle, le spécimen est composé de plusieurs segments d’exosquelette articulés, de forme assez similaire aux mille-pattes modernes.

Le mille-pattes trouvé en Angleterre est le plus grand et le plus ancien de l’espèce.

Celui-ci, qui n’est que le troisième fossile de l’espèce jamais découvert, est également le plus ancien et le plus grand : le segment mesure environ 75 centimètres de long, tandis que la créature originale mesure environ 2,7 mètres de long et pèse environ 50 kilos.

Trouvé en janvier 2018 dans un gros bloc de grès tombé d’une falaise sur la plage, le fossile n’était pas dans le viseur des chercheurs. « C’était une découverte complètement fortuite », a déclaré Neil Davies, boursier postdoctoral au Département des sciences de la Terre de Cambridge, auteur principal de l’article. « La roche est tombée, s’est ouverte et a parfaitement exposé le fossile, et l’un de nos étudiants en doctorat l’a attrapé en passant. »

Contrairement au climat froid et humide associé à la région aujourd’hui, le Northumberland avait un climat plus tropical à l’époque carbonifère, lorsque la Grande-Bretagne était proche de l’équateur. Les invertébrés et les premiers amphibiens vivaient sur une végétation dispersée autour d’une série de ruisseaux et de rivières.

Le spécimen identifié par les chercheurs a été retrouvé dans un chenal fossilisé d’une rivière : il s’agirait probablement, selon eux, d’un segment de semis de l’exosquelette d’Arthropleura qui s’est rempli de sable, le préservant pendant des centaines de millions d’années.

Extrait en mai 2018 avec la permission de Natural England et des propriétaires terriens du domaine Howick, le fossile a impressionné par sa taille. « C’était une découverte incroyablement excitante, mais le fossile est si gros qu’il nous a fallu quatre d’entre nous pour le porter jusqu’à la falaise », a déclaré Davies.

Emmené à Cambridge afin qu’il puisse être examiné en détail, le fossile a été comparé à tous les enregistrements précédents et a révélé de nouvelles informations sur l’habitat et l’évolution de l’animal.

Alors que des reconstructions antérieures suggéraient que l’animal vivait dans des marais houillers, ce fossile a révélé que l’Arthropleura préférait les habitats forestiers ouverts près du rivage.

Fossil sera exposé au musée

Il n’y a que deux autres fossiles connus d’Arthropleura, tous deux d’Allemagne, étant beaucoup plus petits que le nouveau spécimen.

Bien qu’il s’agisse du plus grand squelette fossile d’Arthropleura jamais trouvé, il reste encore beaucoup à apprendre sur ces créatures. « Il est rare de trouver ces fossiles de mille-pattes géants, car une fois qu’ils meurent, leur corps a tendance à se désarticuler, de sorte que le fossile est probablement une coquille en mue que l’animal a jetée en grandissant », a déclaré Davies. « Nous n’avons pas encore trouvé de tête fossilisée, il est donc difficile de tout savoir à leur sujet. »

La grande taille d’Arthropleura était auparavant attribuée à un pic d’oxygène atmosphérique pendant les périodes du Carbonifère et du Permien supérieur, mais comme le nouveau fossile provient de roches déposées avant ce pic, cela montre que l’oxygène ne peut pas être la seule explication.

Selon les chercheurs, pour atteindre une si grande taille, Arthropleura devait avoir une alimentation riche en nutriments. « Bien que nous ne puissions pas être sûrs de ce que ces animaux mangeaient, il y avait beaucoup de noix et de graines nutritives disponibles dans la litière à l’époque, et ils pourraient même être des prédateurs qui se nourrissaient d’autres invertébrés et même de petits vertébrés tels que les amphibiens », a déclaré Davies. . . .

Selon l’étude, Arthropleura a rampé autour de la région équatoriale de la Terre pendant environ 45 millions d’années, avant de s’éteindre au cours de la période du Permien. « La cause de leur extinction est incertaine, mais elle pourrait être due au réchauffement climatique, qui a rendu le climat trop sec pour qu’ils survivent, ou à l’augmentation des reptiles, qui leur rivalisaient pour la nourriture et dominaient bientôt les mêmes habitats », a-t-il ajouté. dit l’article. .

Le jour de l’an, selon le site Physique, le fossile sera exposé au public au musée Sedgwick de Cambridge.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !