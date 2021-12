Returnal sur la Lune : la mission Artémis I est reportée

Dans le cadre du programme de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune, la mission Artemis I emmènera le vaisseau spatial sans pilote Orion autour de notre satellite naturel, pour un vol qui devrait durer un peu plus de trois semaines.

D’ici là, prévue pour février 2022, la mission Artemis I – qui sera le premier vol de la fusée Space Launch System (SLS) de la NASA – sera retardée, selon un communiqué de l’agence spatiale américaine, qui en a désormais une cible. sortie en mars ou avril 2022.

La fusée SLS et le vaisseau spatial Orion pour la mission Artemis 1 de la NASA à l’intérieur du bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center en Floride. Image : NASA/Cory Huston

Et le problème vient précisément de la fusée. « Après avoir effectué une série d’inspections et de dépannage, les ingénieurs ont déterminé que la meilleure solution consiste à remplacer le contrôleur du moteur, en redonnant à la fusée toutes ses fonctionnalités et sa redondance tout en continuant d’enquêter et d’identifier la cause profonde », ont déclaré des responsables de la NASA. dans un rapport.

« La NASA élabore un plan et un calendrier mis à jour pour remplacer le contrôleur de moteur alors qu’elle poursuit les tests intégrés et examine les opportunités de lancement en mars et avril », indique le communiqué.

La fusée SLS comprend un propulseur central équipé de quatre moteurs RS-25, chacun avec un contrôleur de vol indépendant que l’agence décrit comme le « cerveau » du moteur. Chacun de ces contrôleurs de vol peut fonctionner sur deux canaux pour assurer la redondance du système.

Terminez le système Artemis I maintenant au centre spatial de la NASA en Floride

Plus tôt cette année, la fusée Artemis 1 a testé avec succès sa procédure de lancement complète alors qu’elle était amarrée en place, mais maintenant l’un des canaux des contrôleurs agit de manière erratique, d’où la décision de l’agence de remplacer le système.

Le système complet Artemis 1, y compris la fusée SLS et la capsule Orion, se trouve au Kennedy Space Center de la NASA en Floride et subit des tests finaux avant le lancement. Parmi les tests effectués figurent des procédures qui vérifient la façon dont les systèmes au sol communiquent avec chaque élément du matériel de mission.

Plusieurs tests doivent encore avoir lieu avant que la NASA ne fixe une date de sortie. Ces tâches incluent la simulation de la procédure de compte à rebours, le remplissage des réservoirs de la fusée avec du carburant et l’installation de systèmes qui interrompront le vol en cas de problème.

Selon Space, le point culminant des tests de la mission Artemis 1 avant le lancement sera ce que les ingénieurs de fusée appellent une répétition générale humide (WDR, Wet Dress Rehearsal) – lorsque la fusée est alimentée et testé les systèmes responsables de l’allumage, tels que les pompes et les compresseurs . Selon le site Web, la NASA espère que le test sera réussi avant de s’engager officiellement sur une date de sortie.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !