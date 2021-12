Cyclone, typhon, ouragan et tornade : quelle est la différence entre eux ?

Le typhon Hai a traversé les Philippines la semaine dernière et a laissé une traînée de destruction. Le phénomène atmosphérique est connu pour ses fortes rafales de vent, mais il n’est pas le seul du genre : on y trouve des cyclones, des tornades, des typhons et des ouragans. Mais quelle est exactement la différence entre eux ?

Malgré de nombreuses caractéristiques similaires, ces phénomènes atmosphériques sont différents les uns des autres, se formant de différentes manières, ce qui finit par caractériser ce qui est quoi. En pratique, le cyclone et la tornade sont les deux phénomènes principaux, le typhon et l’ouragan étant deux types spécifiques de cyclones.

Consultez l’article spécial préparé par Aspect numérique comprendre les différences entre cyclone, ouragan, tornade et typhon.

Qu’est-ce qu’un cyclone ?

Un cyclone est un mouvement d’air tournant sur une grande surface, qui peut s’étendre sur des centaines de kilomètres. Il se forme lorsqu’une zone de basse pression atmosphérique apparaît, générant des vents forts avec un mouvement d’air rapide. L’air est attiré vers le centre du cyclone et devient chaud et humide. De là, il monte jusqu’au sommet du phénomène, puis se refroidit, ce qui le fait redescendre. Cette dynamique est maintenue pendant toute la durée du cyclone.

Le cyclone est un phénomène gigantesque et un observateur à l’œil nu ne peut pas mesurer sa taille – ils ne sont observés qu’à partir d’images satellites. C’est la principale différence avec les tornades, qui sont plus petites et plus faciles à observer de près.

Les satellites sont capables de détecter les cyclones, les ouragans et les typhons. Photo via aapsky/

Qu’est-ce qu’une tornade ?

Comme les cyclones, les tornades sont des phénomènes atmosphériques impliquant de grands mouvements d’air en rotation. La différence est que, alors que les cyclones peuvent atteindre des centaines de milliers de kilomètres de superficie, les tornades sont plus petites, 2 kilomètres de diamètre.

Cela ne signifie pas, cependant, que les tornades ont un potentiel destructeur moins que les cyclones. Malgré le diamètre réduit, les vents de tornade peuvent dépasser les 500 km/h, causant d’immenses dégâts selon leur durée. Les vents cycloniques, à leur tour, atteignent jusqu’à 120 km/h.

Les ouragans et les typhons sont-ils des cyclones ?

Ouais! Les ouragans et les typhons sont des phénomènes qui découlent des cyclones, la principale différence entre eux étant l’endroit où ils apparaissent. Découvrez la différence entre eux ci-dessous:

Qu’est-ce qu’un ouragan ?

Les ouragans sont des tempêtes tropicales résultant de cyclones. Les ouragans sont tous des phénomènes qui affectent l’océan Atlantique au nord, la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et les côtes de l’Amérique du Nord reliées à l’océan Pacifique. Bref, c’est un phénomène nord-américain et caribéen.

Un cyclone est classé comme un ouragan lorsqu’il atteint des vitesses supérieures à 119 km/h et peut dépasser 250 km/h dans ses formes les plus sévères.

Qu’est-ce qu’un typhon ?

Comme les ouragans, les typhons sont des tempêtes tropicales qui découlent des cyclones. Mais dans ce cas, ils atteignent des parties de l’océan Pacifique au Japon, l’Asie du Sud et la partie orientale de l’océan Indien.

Un cyclone est classé comme un ouragan lorsqu’il atteint des vitesses supérieures à 150 km/h, lorsqu’il est considéré comme un typhon fort, mais il peut également dépasser 195 km/h dans ce qui est considéré comme un typhon violent.

