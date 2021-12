Des perles de coquille d’œuf d’autruche révèlent un réseau social vieux de 50 000 ans à travers l’Afrique

Aujourd’hui, des scientifiques de l’Institut Max Planck pour la science de l’histoire humaine en Allemagne ont trouvé dans les perles de coquille d’œuf d’autruche un nouvel éclairage sur la formation d’anciens réseaux sociaux.

Jennifer Miller et Yiming Wang, auteurs principaux de l’étude, rapportent 50 000 ans de connexion et d’isolement de la population, dus à l’évolution des régimes de précipitations en Afrique australe et orientale.

Selon l’équipe, les perles de coquille d’œuf d’autruche (OES) sont des artefacts idéaux pour comprendre les relations sociales anciennes. Ce sont les plus anciens ornements entièrement fabriqués au monde, ce qui signifie qu’au lieu de se fier à la taille ou à la forme naturelle d’un article, les humains ont complètement transformé les coquillages pour produire des perles.

Cette modélisation étendue crée de nombreuses possibilités de variations de style. Comme différentes cultures produisaient des perles de styles différents, les accessoires préhistoriques offrent aux chercheurs un moyen de suivre les liens culturels.

«C’est comme suivre une piste de chapelure», explique Jennifer. « Les perles sont des indices, dispersés dans le temps et l’espace, n’attendant que d’être remarqués. »

Comptes catalogués selon les endroits où ils ont été trouvés. Image : Miller, JM, Wang, YV Des perles de coquille d’œuf d’autruche révèlent un réseau social vieux de 50 000 ans en Afrique. Nature (2021)

Pour rechercher des signes de connectivité de la population, elle et Yiming ont constitué la plus grande base de données de perles de coquille d’œuf d’autruche jamais créée, contenant des données de plus de 1 500 perles individuelles découvertes dans 31 sites d’Afrique australe et orientale, couvrant le monde entier au cours des 50 000 dernières années. La collecte de ces données a été un processus lent et minutieux qui a pris plus d’une décennie, a révélé l’équipe.

En comparant les caractéristiques des billes OES telles que le diamètre global, le diamètre de l’ouverture et l’épaisseur de la coquille, ils ont découvert qu’il y a entre 50 000 et 33 000 ans, les populations d’Afrique orientale et australe utilisaient des billes OES presque identiques. Cela suggère un réseau social longue distance qui s’étend sur plus de 3 000 km, car il relie les gens des deux régions.

Le changement climatique a bouleversé les réseaux sociaux africains

« Le résultat est surprenant, mais le schéma est clair », déclare Yiming. « Au cours des 50 000 ans que nous avons examinés, c’est la seule période où les caractéristiques du cordon sont les mêmes. »

Cette connexion est le plus ancien réseau social jamais identifié et coïncide avec une période particulièrement humide en Afrique de l’Est. Cependant, les signes du réseau régional ont disparu il y a 33 000 ans, probablement déclenchés par un changement majeur du climat mondial.

Presque en même temps que le réseau social se désintègre, l’Afrique de l’Est a connu une réduction spectaculaire des précipitations alors que la ceinture des pluies tropicales se déplaçait vers le sud. Cette augmentation des précipitations dans la vaste zone reliant l’Afrique orientale et australe (le bassin versant du fleuve Zambèze), inondant périodiquement les berges et créant peut-être une barrière géographique qui perturbait les interactions sociales régionales.

« Grâce à cette combinaison de proxys paléoenvironnementaux, de modèles climatiques et de données archéologiques, nous pouvons voir la relation entre le changement climatique et le comportement culturel », explique Yiming.

En plus de documenter une histoire de 50 000 ans de connexions humaines et les changements climatiques dramatiques qui ont séparé les gens, l’étude fournit également un nouvel aperçu de l’évolution des stratégies sociales entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Sud, montrant différentes trajectoires d’utilisation de la perle au fil du temps.

Ces réponses régionales mettent en évidence la flexibilité du comportement humain et montrent qu’il existe plus d’une voie vers le succès pour notre espèce. «Ces petits comptes ont le pouvoir de révéler de grandes histoires sur notre passé», explique Jennifer. « Nous encourageons d’autres chercheurs à s’appuyer sur cette base de données et à continuer d’explorer les preuves d’un lien culturel dans de nouvelles régions. »

