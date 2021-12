La fonte accélérée des glaciers himalayens menace l’approvisionnement en eau de millions d’Asiatiques

Un article scientifique publié ce lundi (20), dans la revue Rapports scientifiques décrit les recherches menées par des scientifiques de l’Université de Leeds, au Royaume-Uni, selon lesquelles la fonte accélérée des glaciers de l’Himalaya menace l’approvisionnement en eau de millions de personnes en Asie.

Selon l’étude, les glaciers de l’Himalaya ont perdu de la glace dix fois plus rapidement au cours des dernières décennies que la moyenne depuis la dernière grande expansion glaciaire, il y a entre 700 et 400 ans, une période connue sous le nom de petit âge glaciaire.

Les glaciers de l’Himalaya fondent à des vitesses « exceptionnelles », selon les chercheurs. Langue du glacier du Khumbu. Image : Duncan Quincey, Université de Leeds

Selon les scientifiques, les glaciers de l’Himalaya rétrécissent beaucoup plus rapidement que les glaciers d’autres parties du monde – un taux de perte décrit par les chercheurs comme « exceptionnel ».

Les chercheurs ont simulé la taille et les surfaces de glace de 14 798 glaciers himalayens pendant le petit âge glaciaire. Ils estiment que les glaciers ont perdu environ 40 % de leur superficie, passant d’un pic de 28 000 kmdeux à environ 19 600 kmdeux actuellement.

Durant cette période, les glaciers ont également perdu entre 390 km3 et 586 km3 de glace – l’équivalent de toute la glace contenue aujourd’hui dans les Alpes d’Europe centrale, le Caucase et la Scandinavie réunis, selon le site Internet Physique. L’eau libérée par cette fonte a élevé le niveau des mers dans le monde entre 0,92 mm et 1,38 mm, calcule l’équipe.

« Nos résultats montrent clairement que la glace se perd des glaciers himalayens à un rythme au moins dix fois supérieur au rythme moyen des siècles passés », a déclaré Jonathan Carrivick, auteur correspondant de l’étude et directeur associé de l’École de géographie de l’Université de Leeds. « Cette accélération du taux de perte n’est apparue qu’au cours des dernières décennies et coïncide avec le changement climatique induit par l’homme. »

Après l’Antarctique et l’Arctique, la chaîne himalayenne abrite le troisième plus grand nombre de glaciers au monde et est souvent appelée le « troisième pôle ».

Selon l’article, l’accélération de la fonte des glaciers himalayens a des implications importantes pour des centaines de millions de personnes qui dépendent des principaux systèmes fluviaux d’Asie pour leur alimentation et leur énergie. Ces fleuves comprennent le Brahmapoutre, le Gange et l’Indus.

Pour effectuer les reconstructions, l’équipe a utilisé des images satellite et des modèles d’élévation numériques pour produire les contours de l’étendue des glaciers du Petit âge glaciaire et pour « reconstruire » la surface de la glace.

Selon les scientifiques, les images satellites ont révélé des crêtes qui marquent les limites de l’ancien glacier, et ils ont utilisé la géométrie de ces crêtes pour estimer l’étendue de l’ancien glacier et l’élévation de la surface de la glace.

La comparaison de la reconstruction du glacier avec le glacier actuel a déterminé le volume et donc la perte de masse entre le petit âge glaciaire et maintenant.

Ils ont détecté que les glaciers himalayens perdent de la masse plus rapidement dans les régions orientales – l’est du Népal et le Bhoutan au nord de la division principale. L’étude suggère que cette variation est probablement due aux différences de caractéristiques géographiques des deux côtés de la chaîne de montagnes et à leur interaction avec l’atmosphère, ce qui entraîne des régimes météorologiques différents.

De plus, les glaciers himalayens rétrécissent plus rapidement là où ils se retrouvent dans des lacs, qui ont divers effets de réchauffement, plutôt que là où ils se retrouvent sur terre. Le nombre et la taille de ces lacs augmentent, on peut donc s’attendre à une accélération continue de la perte de masse.

De même, les glaciers qui ont des quantités importantes de débris naturels à leur surface perdent également de la masse plus rapidement : ils ont contribué à environ 46,5% de la perte de volume totale, bien qu’ils ne représentent qu’environ 7,5% du nombre total de glaciers.

« Alors que nous devons agir de toute urgence pour réduire et atténuer l’impact du changement climatique d’origine humaine sur les glaciers et les rivières alimentés par l’eau de fonte, la modélisation de cet impact sur les glaciers doit également prendre en compte le rôle de facteurs tels que les lacs et les débris », a déclaré Carrivick. .

« Les habitants de la région constatent déjà des changements au-delà de tout ce qui a été observé depuis des siècles », a déclaré le co-auteur de l’étude Simon Cook, professeur principal de géographie et de sciences de l’environnement à l’Université de Dundee. « Cette enquête n’est que la dernière confirmation que ces changements s’accélèrent et auront un impact significatif sur des nations et des régions entières. «

