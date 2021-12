Après 50 ans, le conteneur de fret du dernier voyage de l’homme sur la Lune peut désormais être ouvert

Les scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA) s’apprêtent à ouvrir un cadeau de Noël de la lune depuis près de 50 ans. Jeudi, l’ESA a annoncé qu’une équipe était prête à utiliser l’outil de forage spécialement conçu pour ouvrir un conteneur d’échantillons lunaire de la mission Apollo 17 de 1972 – le dernier voyage de la NASA sur la Lune à ce jour.

L’astronaute Gene Cernan de la mission Apollo 17 se prépare à collecter des échantillons 73001 et 73002 sur la Lune en 1972. Image : NASA

Selon l’agence, qui n’a pas communiqué de date précise, l’ouverture permettra l’extraction de précieux gaz lunaires qui auraient pu être conservés dans les échantillons. « L’ouverture et l’analyse de ces échantillons maintenant, avec les progrès techniques réalisés depuis l’ère Apollo, pourraient permettre de nouvelles découvertes scientifiques sur la Lune », a déclaré Francesca McDonald, responsable scientifique et chef de projet pour la contribution de l’ESA au programme ANGSA pour l’analyse de nouvelle génération des échantillons d’Apollo. ). « Cela peut aussi inspirer et informer une nouvelle génération d’explorateurs. »

C’est la première fois que l’ESA est impliquée dans l’ouverture d’échantillons de sol provenant des missions Apollo, selon un communiqué publié par l’ESA.

À l’époque, l’astronaute Gene Cernan avait collecté l’échantillon sur la Lune à partir d’un « dépôt de glissement de terrain » qui s’était déversé dans la vallée de Taurus-Littrow, une caractéristique géologique proche du site d’atterrissage de l’équipe. Cernan aurait enfoncé un tube cylindrique de 70 cm dans la surface pour extraire des échantillons de sol lunaire.

En plaisantant, l’ESA appelle l’outil de forage qu’elle a construit pendant 16 mois « l’ouvre-boîte Apollo ». L’agence a déclaré qu’elle espère tirer des leçons qui aideront dans les futures missions sur la Lune et sur Mars.

En savoir plus sur la surface de la Lune, le gaz disponible sur le satellite terrestre et la meilleure façon de contenir et de renvoyer les échantillons aide les projets Artemis et Prospect de la NASA, l’initiative d’exploration lunaire de l’ESA.

