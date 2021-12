La fille d’Alan Shepard parle de l’expérience spatiale avec Blue Origin

Le 11, Blue Origin a effectué son troisième lancement habité du vaisseau spatial New Shepard, cette fois avec une capacité maximale, c’est-à-dire avec six passagers. A l’invitation de Jeff Bezos, Laura Shepard Churchley, fille du premier Américain à voyager dans l’espace, faisait partie de l’équipage à bord du véhicule qui porte le nom de son père.

Selon Blue Origin, le vol de 10 minutes a fait de Laura la 605e personne au monde (et la 372e aux États-Unis) à voler au-dessus de la Terre.

Laura a accordé une interview à collectSPACE jeudi (16), cinq jours après le lancement de la mission NS-19, comme le nom du vol dont elle faisait partie. Elle a dit qu’elle aimait être « le premier vrai Shepard » à bord du New Shepard.

Laura Shepard Churchley, fille du premier Américain à avoir voyagé dans l’espace, a volé le 11e en orbite terrestre basse avec Blue Origin. Image : Origine bleue

Comment Laura Shepard a été invitée à voler pour Blue Origin

Interrogée par la publication sur le déroulement de l’invitation à voyager dans l’espace avec Blue Origin, Laura a révélé que tout était parti d’un commentaire qu’elle avait fait lors d’une fête d’anniversaire. « Il existe une organisation appelée Back To Space, qui, en juin de cette année, a célébré le 50e anniversaire d’Apollo 14, la mission à partir de laquelle papa a atterri sur la lune. C’est au cours de cette célébration que j’ai fait le commentaire : « Ce ne serait pas bien si un vrai Shepard pilotait le New Shepard ? » et apparemment quelqu’un connaissait Bezos ou avait un lien avec lui »

Elle dit que trois mois après cet épisode, elle a reçu un appel de Blue Origin. « Ils m’ont demandé si je voulais être sur la prochaine sortie. Et j’ai dit oui. »

Un peu plus tard, Laura dit que la formation a commencé. « Nous avons eu deux jours et demi de près de huit heures d’enseignement et c’était extrêmement instructif. De plus, nous devons entrer au moins 20 fois dans le simulateur et faire le vol de 10 minutes », a expliqué Laura. « Donc, lorsque j’ai bouclé ma ceinture de sécurité le matin de notre lancement, je ne pouvais pas croire que je savais ce qui allait se passer avant que cela ne se produise. C’était comme prendre une autre course dans le simulateur. L’entraînement a été intense, mais ça en valait vraiment la peine ».

Ressentez la force de gravité pendant le vol

« En montant, c’était comme deux G [duas vezes a força da gravidade] », a expliqué Laura à propos de la force de gravité pendant le vol. « J’ai pu retirer mes mains de l’accoudoir et je ne pouvais pas vraiment le sentir dans ma poitrine car même si nous n’étions pas allongés, nous n’étions pas assis bien droit et cela a aidé. »

Elle dit qu’en descendant, les choses étaient plus intenses. «En descendant, cependant, c’était 6,5 G et je ne pouvais pas sortir mes bras de l’accoudoir. Je pouvais sentir cette forte, forte pression dans ma poitrine. J’ai donc pris autant de souffle que possible et je l’ai retenu parce que je savais que ce ne serait comme ça que pendant 30 secondes.

Dans une partie touchante de l’entretien, Laura compare son expérience de vol dans l’espace avec le sentiment de voir son père le faire. « Il est généralement plus difficile pour les personnes au sol d’assister à un lancement. »

Elle a raconté comment c’était le jour où Alan Shepard est devenu le premier Américain à aller dans l’espace. « J’étais dans la maison du directeur avec le doyen des filles, le doyen des garçons, chaque mère de la maison, le directeur de l’école, le président de la société – toutes les personnes dont un élève de huitième ne voulait pas parler depuis longtemps. . Ils m’ont placé sur un banc de piano devant une petite télé en noir et blanc. Et je me suis penché tout près de la télévision et j’ai dit : ‘Papa, s’il te plaît, ne gâche pas ça’, mais je savais qu’il irait bien. Il nous a parlé pendant les deux années de sa formation et je savais que la NASA le ramènerait à la maison sain et sauf, donc il n’y avait pas de quoi s’inquiéter. »