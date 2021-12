Le bilan des typhons aux Philippines dépasse déjà les 200

Ce lundi (20), les autorités philippines ont mis à jour les données sur le typhon le plus puissant qui ait frappé le pays cette année. Selon les informations, plus de 200 personnes sont mortes du phénomène, tandis que les survivants ont un besoin urgent de nourriture et d’eau potable.

Maison détruite à Carcar, Province de Cebu, Philippines. Image : AFP

D’après le site Physique, la Croix-Rouge a signalé un « carnage complet » dans les zones côtières après que le typhon Rai a détruit des maisons, des hôpitaux et des écoles.

Plus de 380 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons et de leurs stations balnéaires lorsque Rai a envahi le pays jeudi (16).

Ses effets ont été si dévastateurs que la tempête, qui a arraché des toits, renversé des arbres et des poteaux électriques, détruit des maisons en bois, détruit des récoltes et inondé des villages, a été comparée au super typhon Haiyan, qui a frappé le pays en 2013.

« Au moins 208 personnes sont mortes et 52 sont portées disparues, en plus des centaines de blessés laissés par la tempête qui a dévasté les régions du centre et du sud », a déclaré la police nationale.

L’une des îles les plus durement touchées était Bohol – connue pour ses belles plages et ses petits singes tarsiens – où au moins 94 personnes sont mortes, a déclaré le gouverneur de la province Arthur Yap sur sa page Facebook officielle. Yap a enregistré une vidéo aérienne montrant la dévastation locale et a été partagée par certains véhicules dans le pays.