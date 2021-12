Écoutez : le satellite de la NASA capte l’audio de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter

En juin de cette année, le vaisseau spatial Juno de la NASA a vécu une expérience incroyable sur la plus grande lune de notre système solaire. La sonde a volé à 1 038 km de la surface de Ganymède, atteignant une vitesse de 67 000 km/h. Juno en a profité pour documenter cette rencontre, prenant des notes sur la calotte glaciaire, l’ionosphère et la magnétosphère du satellite.

En détail, Ganymède : la plus grosse lune de Jupiter. Image : randyrafaelcg –

En plus de prendre des notes et de prendre des images satellites, le vaisseau spatial a également « entendu » les sons de Ganymède. À l’aide de son instrument Waves, qui étudie les émissions d’ondes radio et plasma, Juno a pu recueillir des données sur les émissions de cette lune (allant de 10 à 50 kHz).

La bande-son donne l’impression de survoler Ganymède

Un clip mis à disposition sur YouTube fournit une démonstration sonore et visuelle de ce que l’instrument Waves a capturé lorsque Juno a survolé la lune glacée. À mi-parcours de l’enregistrement, il y a un changement soudain de fréquences qui, selon les scientifiques, représente le mouvement du vaisseau spatial, signalant qu’il se déplaçait d’une région de la magnétosphère du satellite à une autre.

« Cette bande-son est suffisamment sauvage pour vous donner l’impression de naviguer alors que Juno traverse Ganymède pour la première fois en plus de deux décennies », a déclaré Scott Bolton, chercheur principal de la mission Juno à la NASA. « Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le brusque passage à des fréquences plus élevées vers le milieu de l’enregistrement, ce qui représente l’entrée dans une région différente de la magnétosphère de Ganymède. »

Entendre le son d’une lune située à 628 millions de km est une expérience fascinante, et pour mieux comprendre les mystères que détient Ganymède, les chercheurs ont soigneusement analysé les données capturées par Waves.

