De l’eau « en quantité importante » se trouve dans le sol de Mars

Le vaisseau spatial ExoMars Trace Gas Orbiter de l’Agence spatiale européenne a réussi à trouver des quantités « significatives » d’eau décrites dans le sol de Mars. L’instrument a analysé un cratère formé par l’érosion (qui, selon les chercheurs, est passé par un processus similaire à celui qui s’est produit avec le Gran Canyon) pour cartographier l’élément.

La détection a eu lieu à l’aide d’une technologie appelée détecteur de neutrons épithermiques à résolution fine, un outil capable de trouver des échantillons d’hydrogène à près d’un mètre de profondeur de la surface.

« Avec le Trace Gas Orbiter, nous pouvons regarder jusqu’à un mètre sous cette couche poussiéreuse et voir ce qui se passe réellement sous la surface de Mars – et, surtout, localiser des « oasis » riches en eau qui ne pourraient pas être détectées avec d’autres instruments. » Il a expliqué Igor Mitrofanov, scientifique en chef du télescope FREND, dans un communiqué.

La majeure partie de l’eau trouvée se trouve au fond de ces cratères sur Mars et reste gelée. La région s’appelle Valle Mariners et, malgré la similitude, les canyons sont jusqu’à 20 fois plus larges que ceux présents dans le Grand Canyon. De plus, l’endroit a des températures suffisamment basses pour que la glace reste.

« FREND a révélé une zone avec une quantité inhabituellement élevée d’hydrogène dans le système colossal de canyons de Valles Marineris : en supposant que l’hydrogène que nous voyons est lié aux molécules d’eau, jusqu’à 40 % de la matière près de la surface dans cette région semble être de l’eau, », a ajouté Mitrofanov.

« Nous avons trouvé une partie centrale de Valles Marineris sur Mars remplie d’eau – beaucoup plus d’eau que prévu. Ceci est très similaire aux régions de pergélisol de la Terre, où la glace d’eau persiste en permanence sous un sol sec en raison des basses températures constantes », Alexey Malakhov, scientifique principal à l’Institut de recherche spatiale de l’Académie des sciences de Russie.

L’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) a été lancé en 2016 dans le cadre d’un partenariat entre ES et Roscosmos.

