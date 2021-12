Étoiles contre trous noirs : la bataille céleste

Les scènes sont monstrueuses : lorsqu’une étoile passe trop près d’un trou noir, une région de l’espace d’où rien ne s’échappe, elle est déchirée en deux par une force gravitationnelle énorme. Ce phénomène est appelé par les astronomes un « événement de rupture de marée ».

Après avoir été déchirée, l’étoile est pratiquement pulvérisée dans l’espace et ses débris enflammés brillent de mille feux avant de disparaître dans le trou noir. Malgré toute l’intensité et l’ampleur de ces phénomènes de faim et de fureur, leur observation est extrêmement rare. On pensait qu’elles se produisaient tous les 10 000 ans dans les grandes galaxies, mais on a découvert plus tard que la fête des trous noirs dévorant les étoiles est en réalité subtilement enveloppée de poussière cosmique.

La découverte a été faite par Seppo Mattila, du département d’astronomie de l’Université de Turku, en Finlande, en 2018. Il a suivi ce phénomène pendant dix ans. Tout a commencé en 2005, lorsque des scientifiques recherchaient des supernovae à étudier et ont découvert un signal à Arp 299, une paire de galaxies en collision dans la constellation de la Grande Ourse.

D’abord, ils soupçonnaient qu’il pouvait s’agir d’une supernova extrêmement énergétique, c’est-à-dire l’explosion d’une étoile dont la masse est environ dix fois celle du Soleil. . La seule explication était qu’il y avait de la poussière interstellaire dans la région, qui bloquait le passage de la lumière visible.

Au fil des ans, les scientifiques ont enregistré des changements dans ces ondes radio et infrarouges et ont observé les émissions se transformer en jets, qui se sont étendus et ont pris une forme différente de celle observée dans les supernovae. Le rayonnement infrarouge et la température de la poussière cosmique ont considérablement augmenté. C’est alors qu’ils ont conclu qu’il s’agissait d’un événement de rupture de la marée.

Rare ou difficile à observer ?

La rareté attribuée au phénomène d’un trou noir dévorant des étoiles peut être une difficulté d’observation. En plus de couvrir le moment où l’étoile est dévorée, la poussière cosmique fait rayonner peu à peu l’énergie dégagée. La détection d’un trou noir en action nécessite l’utilisation d’ondes radio et de rayons infrarouges, et nos télescopes sont peut-être limités à cela.

