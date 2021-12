floppé ? La comète Leonard est déjà visible depuis le Brésil, mais sa luminosité déçoit

La comète Leonard est déjà visible dans le ciel du Brésil et les premières images commencent déjà à circuler dans les réseaux, mais sa luminosité laisse un peu à désirer et l’on se demande déjà si « The Leonard Show a floppé » ?

Si vous n’êtes pas familier avec le verbe « floper », je vous préviens que vous ne le trouverez pas dans Aurélio (oui, j’imagine que vous êtes du temps d’Aurélio). Flop est en fait un argot, un mot adapté de l’anglais « flop » et qui signifie échouer, échouer, décevoir, insulter, etc.

