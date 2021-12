Un de plus pour le compte : Ingenuity achève son 18e vol sur Mars

L’agence spatiale américaine (NASA) a célébré sur son profil Twitter officiel le dix-huitième (18e) vol du mini hélicoptère Ingenuity dans le ciel de Mars, marquant un autre point positif dans une mission d’essai qui, à toutes fins utiles, aurait dû se terminer il y a des mois.

Ingenuity est le compagnon aérien qui est arrivé sur Mars avec le rover persévérance, qui fait tourner les terrains de la planète rouge à la recherche de signes de vie ancienne. Officiellement, le mini-hélicoptère ne devrait effectuer que cinq départs verticaux, afin de prouver que notre technologie nous permet de survoler la planète lointaine.

Cependant, son succès a été tel que la NASA a décidé de continuer à l’exploiter dans la mesure du possible, en commandant déjà des vols plus longs ou plus rapides et en lui donnant des objectifs importants, comme la recherche d’itinéraires alternatifs si Persévérance rencontre des terrains difficiles.

Dans le cas du vol le plus récent, Ingenuity a parcouru l’air de Mars sur un total de 230 mètres (m), à une vitesse moyenne de neuf kilomètres par heure (9 km/h). Selon la NASA, le « petit volant remarquable » a passé un total de 33 minutes dans l’air aride et sec de Mars, et a visité 10 points de décollage et d’atterrissage différents.

Non pas que tous les vols aient été parfaits : le 23 mai 2021 – date du sixième vol d’Ingenuity – un bug a complètement arrêté le système d’imagerie de navigation de son ordinateur de bord. Et plus récemment, sur le vol numéro 17, la communication entre lui et Persévérance a été coupée pendant le processus d’atterrissage.