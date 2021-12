Maintenant tu pars ? La NASA confirme la sortie de James Webb pour le 24/12/

Et à quoi ressemblera le Noël de la NASA ? Probablement en charge du lancement du télescope spatial James Webb, qui doit quitter la Terre vendredi prochain (24), après avoir subi plusieurs retards.

Selon un communiqué publié par l’agence spatiale américaine, le processus de lancement devrait commencer à 9h20 (GMT) ce jour-là. La NASA a confirmé l’heure de lancement après avoir affirmé que le James Webb était correctement encapsulé dans le carénage supérieur (le « nez ») de la fusée Ariane 5, propriété de la société aérospatiale Arianespace.

Le télescope spatial James Webb est enfin prêt pour le lancement, prévu par la NASA pour le 24/12 (Image : ESA / CNES / Arianespace)

« la nuit dernière [quinta-feira, 16], les équipes de la zone de lancement ont terminé avec succès l’encapsulation de l’observatoire à l’intérieur de la fusée Ariane 5 qui sera lancée dans l’espace », ont déclaré des porte-parole de la NASA.

Auparavant, la NASA avait programmé le lancement du James Webb le 22 décembre, mais une faille dans le câble de transmission de données de la fusée devait être corrigée, ce qui a fini par reporter la mission. Avant cela, cependant, la sortie originale était prévue pour le 18 décembre.

Le télescope spatial James Webb a été appelé le « successeur » de l’emblématique Hubble – celui-ci, plus de 30 ans dans l’espace et montrant déjà des signes de retraite. Le télescope lancé en avril 1990 était à l’origine de certaines des découvertes majeures de l’espace, telles que les nouvelles lunes sur Pluton, la création de cartes 3D autour de la matière noire et la confirmation que l’univers est en expansion.

En d’autres termes, la NASA espère que le lancement du James Webb non seulement sera à la hauteur de cet héritage, mais le fera progresser avec une technologie beaucoup plus avancée et plus puissante.

Mardi prochain (21), un dernier bilan fera les derniers contrôles, avec la fusée Ariane 5 en position verticale et installée sur sa base de lancement de Kourou, en Guyane française. Après cela, James Webb sera officiellement prêt pour l’espace.

