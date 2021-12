Des chercheurs développent des catalyseurs avancés pour une production d’hydrogène plus propre et moins chère

Les recherches de l’Oregon State University (OSU) sur les catalyseurs ont montré que l’hydrogène peut être produit de manière beaucoup plus efficace. Les résultats publiés dans Science Advances et JACS Au suggèrent également la production d’hydrogène à un coût inférieur à ce qui est actuellement possible avec les catalyseurs disponibles sur le marché.

Un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique sans subir de changement chimique permanent. Les découvertes sont maintenant importantes car la production d’hydrogène « est importante pour de nombreux aspects de notre vie, comme les piles à combustible pour les voitures et la fabrication de nombreux produits chimiques utiles comme l’ammoniac », a déclaré Zhenxing Feng, professeur de génie chimique à l’OSU, qui a dirigé le sondage.

L’hydrogène « est également utilisé dans le raffinage des métaux, pour la production de matériaux artificiels tels que les plastiques, et à plusieurs autres fins », explique Feng. Selon le professeur, la production d’hydrogène en divisant l’eau grâce à un processus catalytique électrochimique est plus propre et plus durable que la méthode conventionnelle consistant à dériver l’hydrogène du gaz naturel – grâce à un processus de production de dioxyde de carbone connu comme la réforme méthane-vapeur.

« En facilitant les processus de réaction, les catalyseurs subissent souvent des changements structurels », a déclaré Feng. Parfois, les changements sont réversibles, parfois irréversibles, et on pense que la restructuration irréversible dégrade la stabilité du catalyseur, entraînant une perte d’activité catalytique qui diminue l’efficacité de la réaction.

Le professeur a déclaré que la recherche avait révélé qu’au moins deux groupes de matériaux subissaient des changements irréversibles qui se sont avérés être de bien meilleurs catalyseurs pour la production d’hydrogène. « Cela peut nous aider à produire de l’hydrogène à 2 $ le kilogramme et éventuellement à 1 $ le kilogramme. C’est moins cher que le processus polluant dans les industries d’aujourd’hui et aidera à atteindre l’objectif américain de zéro émission d’ici 2030.

Le département américain de l’Énergie (DOE) a annoncé en juin une initiative appelée Energy Earthshots, conçue pour accélérer l’innovation, la recherche et le déploiement de technologies d’énergie propre à grande échelle. L’un des repères établis est précisément la production d’hydrogène propre à 2 $ US le kilo d’ici 2025, et à 1 $ US le kilo d’ici 2030.

La technologie d’électrolyse de l’eau pour la production d’hydrogène propre sur laquelle le groupe de Feng se concentre utilise de l’électricité provenant de sources renouvelables pour diviser l’eau et produire de l’hydrogène propre. Cependant, l’efficacité de la division de l’eau est faible, explique le professeur. Principalement en raison de la surtension élevée – la différence entre le potentiel réel et le potentiel théorique d’une réaction électrochimique – d’une demi-réaction clé dans le processus, la réaction de dégagement d’oxygène ou REO.

Avec les découvertes maintenant, Feng dit qu’il sera possible de mieux manipuler les atomes à la surface pour concevoir des catalyseurs avec la structure et la composition souhaitées. « Les catalyseurs sont essentiels pour favoriser la réaction de division de l’eau, en réduisant le potentiel excédentaire et, par conséquent, en réduisant le coût total de production d’hydrogène », explique le professeur.

