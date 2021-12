La comète Leonard réapparaît au Brésil, voir photos

La comète Leonard est déjà visible dans le ciel du Brésil et les premières images commencent déjà à circuler dans les réseaux. Il aurait dû être visible depuis mardi (14) pour les états plus au nord, mais les nuages ​​ont décidé de gêner la visualisation du phénomène.

Ce n’est qu’après ce jeudi (16) que les premières et belles images de la comète Léonard, prises en début de nuit au Brésil, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Vérifier:

La comète Leonard à Canitar, São Paulo (Image : Luciano Miguel Diniz/Reproduction)

La comète Leonard – ou C/2021 A1 – est ce que les experts appellent une « comète à trajectoire hyperbolique », ce qui signifie que sa trajectoire est si longue qu’elle ne traverse jamais deux fois la même région dans la vie d’un humain. Dans ce cas précis, on parle d’une fois tous les 80 000 ans.

Les premières images de la comète Leonard au crépuscule montrent que sa luminosité est comme prévu, mais rien de spectaculaire comme le faisaient remarquer les attentes les plus optimistes. Pourtant, cela vaut la peine d’essayer de capturer la comète la plus brillante de l’année et d’espérer qu’elle nous surprend soudainement dans les prochains jours.

Pendant que nous attendons (et espérons !) cette possibilité, découvrez d’autres images de la comète Leonard dans la galerie ci-dessous.