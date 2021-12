Une équipe de chercheurs a réussi à créer un robot si efficace qu’il possède une « énergie infinie » : de petits artefacts se déplacent dans un environnement liquide, fonctionnant en continu et sans électricité, ouvrant ainsi la possibilité d’administrer efficacement des médicaments par la circulation sanguine.

Les petits robots fonctionnent comme des sous-marins miniatures, plongeant sous l’eau pour effectuer des tâches répétitives telles que transporter des artefacts d’un point à un autre. La technologie est autosuffisante et ouvre la voie à une éventuelle nouvelle ère de la robotique moderne.

« Nous avons franchi une barrière en concevant un système robotique liquide qui peut fonctionner de manière autonome en utilisant la chimie pour contrôler la flottabilité d’un objet », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Tom Russell, professeur de science et d’ingénierie des polymères à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Appel du projet « liquibots”, Russell a expliqué que le concept n’est pas exactement nouveau : dans les expériences passées, les robots étaient capables d’effectuer des tâches en continu, mais avec un besoin constant d’énergie fournie. Dans d’autres, le manque d’énergie les obligeait à effectuer des tâches une seule fois.

Afin de contourner ce problème, Russell et le professeur de l’université du Hunan, Ganhua Xia, ont décidé de « nourrir » les robots avec une solution basée sur un élément simple : le sel.

Selon les experts, l’utilisation du sel a rendu les robots à énergie infinie plus denses que l’eau qui les entoure. Pour cette raison, les robots – chacun d’environ 2 millimètres de diamètre – se rassemblent dans une position centrale, descendent dans l’eau avec plus de force et recherchent les objets chimiques souhaités, les ramenant à la surface.

La salinité leur sert de nourriture, éliminant le besoin d’électricité comme source d’énergie, leur permettant de continuer à travailler sans interruption, tant qu’ils ont encore cette « nourriture ».

La variété des applications pour cela est considérablement grande, car bien qu’ils effectuent leurs tâches simultanément, cela ne signifie pas que cette tâche est la même pour tous : par exemple, une partie du groupe pourrait détecter différents types de gaz dans un environnement , tandis que d’autres recherchent des éléments d’autres natures.

Les chercheurs prévoient maintenant d’étendre l’échelle d’application des robots pour évaluer la possibilité de les utiliser dans des environnements pratiques.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Fonderie Moléculaire.

