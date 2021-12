Le typhon aux Philippines fait déjà 12 morts

Tel que rapporté par Aspect numérique cette semaine, un puissant typhon a frappé les provinces insulaires du sud-est des Philippines mercredi (15). Ce vendredi (17), le gouvernement philippin a annoncé qu’au moins 12 personnes étaient décédées des suites du phénomène.

Selon les autorités, il s’agit du typhon le plus violent à avoir frappé les Philippines cette année, balayant l’archipel, déracinant des arbres, renversant des poteaux électriques et inondant des villages.

Le typhon a déraciné des arbres, détruit des lignes électriques et inondé des villages alors qu’il s’étendait à travers les Philippines. Image: Garde-côte philippin via AP

Plus de 300 000 personnes ont fui leurs maisons et leurs stations balnéaires lorsque le typhon Rai a ravagé le centre et le sud du pays, perturbant les communications dans certaines zones et arrachant les toits des bâtiments.

La vitesse du typhon a diminué

Lorsqu’il a frappé l’île de Siargao jeudi (16), avec des vents maximums soutenus de 195 kilomètres à l’heure, Rai était un super typhon. « Heureusement, maintenant, la vitesse du vent a diminué à 150 kilomètres par heure », a déclaré le météorologue de l’Etat lors d’une conférence de presse ce vendredi.

« L’île de Siargao est gravement endommagée », a déclaré Ricardo Jalad, directeur exécutif de l’agence nationale des catastrophes, lors de la même conférence de presse.

Selon Jalad, une douzaine de personnes sont mortes lors de la tempête, qui a frappé la destination touristique populaire de l’île de Palawan après avoir dévasté les Visayas et l’île méridionale de Mindanao. Sept autres personnes ont été portées disparues et deux blessées.

« Nous voyons des gens marcher dans les rues, beaucoup d’entre eux sous le choc », a rapporté le correspondant de l’ABS-CBN Dennis Datu de la ville durement touchée de Surigao, située à l’extrême nord de Mindanao et près de Siargao.

Sur cette photo fournie par les garde-côtes philippins, un secouriste aide une fillette à traverser une inondation causée par le typhon Rai dans la ville de Cagayan de Oro, dans le sud des Philippines. Image: Garde-côte philippin via AP

« Tous les bâtiments ont subi d’importants dommages, y compris le bureau provincial des catastrophes. On dirait qu’il a été touché par une bombe », a déclaré Datu.

Il a déclaré que les routes principales menant à la ville côtière étaient bloquées par des glissements de terrain, des arbres tombés et des pylônes électriques renversés.

Jusqu’à présent, plus de 18 000 personnes qui ont été prises en charge par les centres d’évacuation ne sont pas encore rentrées chez elles.

« Le tableau d’ensemble commence à peine à se dessiner, mais il est clair qu’il y a une dévastation généralisée », a déclaré Alberto Bocanegra, chef de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux Philippines.

Les communications étaient encore faibles à Siargao, qui a été durement touchée par la tempête, et Bocanegra a déclaré que l’organisation avait de « graves craintes » pour les gens là-bas.

Sur les réseaux sociaux, les garde-côtes philippins ont partagé des photos qui montrent une destruction généralisée avec des toits arrachés de bâtiments, des structures en bois brisées et des palmiers nus sur l’île.

Les responsables de l’agence nationale des catastrophes ont déclaré plus tôt que les premiers rapports suggéraient que les dégâts globaux « n’étaient pas si importants » et qu’ils ne s’attendaient pas à « beaucoup de victimes ». En fait, « les dégâts n’étaient pas aussi importants par rapport aux précédents typhons de la même force », a déclaré Casiano Monilla, administrateur adjoint des opérations, lors d’un briefing.

Une dévastation généralisée engloutit les zones touchées

Des dizaines de vols ont été annulés à travers le pays et plusieurs ports ont été temporairement fermés tandis que le service météorologique a averti que des tempêtes de plusieurs mètres de haut pourraient provoquer des « inondations potentiellement mortelles » dans les zones côtières basses.

« La dévastation est difficile à expliquer », a déclaré Joel Darunday, 37 ans, un voyagiste de la province insulaire centrale de Bohol, qui était accroupi chez lui avec sa famille lorsque la tempête a frappé le toit. « C’était très fort. La dernière fois que j’ai vécu quelque chose comme ça, c’était dans les années 1980.

Des photos vérifiées prises dans la ville de Lapu-Lapu, dans la province de Cebu, ont montré des bâtiments en bordure de route détruits par la tempête, tandis que des tuiles en tôle ondulée couvraient les rues.

Quelques maisons en bois de la ville côtière de Dulag, dans la province de Leyte, ont été détruites, tandis que des cocotiers arrachés par la force des vents se sont dispersés sur la plage.

« Nous avions peur », a déclaré Ced Golingay, 31 ans, réceptionniste d’hôtel de la ville d’Iloilo qui vit avec ses parents. « Même en dormant, je pouvais sentir le vent fouetter la maison. »

Appelé localement Odette, le typhon Rai frappe les Philippines vers la fin de la saison des typhons – la plupart des cyclones se développent généralement entre juillet et octobre.

Ce n’est pas nouveau pour les scientifiques d’avertir que les typhons deviennent plus puissants et se renforcent plus rapidement à mesure que le monde se réchauffe en raison du changement climatique causé par l’homme.

Si tout se passe comme prévu, Rai, qui a traversé vendredi la région des Visayas pour Palawan, devrait émerger samedi en mer de Chine méridionale, en direction du Vietnam.

