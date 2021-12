Le mystère « de la vache » dans l’espace est résolu par des scientifiques

La « vache », le surnom donné à un starburst encore mal expliqué, pourrait voir son mystère enfin résolu par des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

L’objet en question – AT2018 vache – a été initialement observé en 2018, dans la galaxie CGCG 137-068, il y a 200 millions d’années-lumière de la Terre. La partie intrigante est qu’après sa découverte, « la vache » a produit une autre explosion, au moins 10 fois plus lumineuse qu’une supernova ordinaire, avant de disparaître pendant quelques mois.

Objet AT2018 vache, communément appelé « vache », peut avoir donné naissance à un trou noir ou à une étoile à neutrons (Image : Sloan Digital Sky Survey/Reproduction)

« Il n’était toujours pas clair si l’AT2018cow était une explosion stellaire alimentée par un puissant objet nouveau-né, ou si elle provenait de chocs produits lors d’une autre explosion, interagissant avec l’environnement incroyablement dense », a déclaré Dheeraj Pasham, chercheur au MIT et responsable de la nouvelle étude. , à Space.com. « Une autre hypothèse est qu’AT2018cow pourrait provenir d’un trou noir de masse intermédiaire – quelque part entre 10 000 et 100 000 masses solaires – déchirant une étoile. »

Compte tenu des nombreuses possibilités, Pasham et son équipe ont décidé d’étudier comment la luminosité des émissions de rayons X de la « vache » variait en intensité au fil du temps. « Plus précisément, nous voulions savoir s’il existe une fenêtre temporelle spécifique où ces rayons X montrent cette variation. »

Ainsi, l’équipe a créé ce qu’on appelle un « spectre de densité d’énergie », qui leur permettrait d’identifier les pics d’intensité des rayons X à mieux observer. Finalement, un tel pic est apparu, suggérant que, lors de l’explosion AT2018cow, un objet très compact – comme un trou noir ou une étoile à neutrons – était présent à son épicentre, sous la forme d’une augmentation de la luminosité, suivie d’une diminution, dans un intervalle de 4,4 secondes.

« Imaginez un cliché radiographique à chaud devenant régulièrement plus lumineux et plus sombre dans un laps de temps fixe », a déclaré Pasham. « Nous savons que la position de l’explosion coïncide avec une région de formation d’étoiles d’une galaxie hôte. Cela signifie que la zone où l’explosion AT2018cow a eu lieu a plusieurs énormes étoiles sur le point de mourir. »

Ainsi, la suggestion de l’étude, publiée le 13 décembre dans la revue scientifique Astronomie de la nature, suggère qu’il s’agit d’une étoile proche de la mort, donnant vie à un objet compact.

