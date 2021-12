Qu’est-ce que ça fait de vivre dans une station qui simule Mars ? Détails de Space Gaze ce vendredi (17)

LA Regard spatial ce vendredi (17), à 21h00 (GMT), reçoit l’astronome amateur et astronaute analogique Lorrane Olivlet, qui parlera de la façon dont c’était de participer à Habitat Marte, la seule station similaire à la planète rouge dans tout le Sud Hémisphère, qui est situé dans l’arrière-pays du Rio Grande do Norte.

Il s’agit d’une initiative de Júlio Rezende, professeur au Département d’ingénierie de production de l’Université fédérale de Rio Grande do Norte (UFRN), inspirée de la North American Mars Desert Research Station (MDRS), coordonnée par la Mars Society, une organisation sans plaidoyer spatial à but lucratif dédié à encourager l’exploration et la colonisation de notre planète voisine.