La fonte de l’Arctique attire un groupe de prédateurs inhabituel dans le nord de la Norvège

Dans l’obscurité hivernale pâle du nord de la Norvège, une grande volée de mouettes tourne au-dessus d’une vallée rocheuse, signifiant la présence d’un groupe de prédateurs inhabituels dans ces eaux de l’océan Arctique.

Selon des chercheurs américains, alors que la banquise sur le continent extrême rétrécit à des niveaux record en raison du réchauffement climatique, les « épaulards », comme les orques (qui sont en fait de grands dauphins) étendent leurs territoires de chasse plus au nord et passent plus de temps dans les régions polaires. eaux.

Des observations de plus en plus fréquentes et nordiques suggèrent que les épaulards apprennent à s’adapter aux eaux nouvellement fondues de l’océan Arctique. Image : AFP

Ces mammifères géants, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, risquent de créer un « déséquilibre écologique » dans l’Arctique en se nourrissant d’espèces menacées, prévient une étude de l’Université de Washington publiée ce mois-ci.

Qu’est-ce qui explique les changements dans le schéma de migration des orques

Lorsqu’une équipe de l’agence de presse France-Presse (AFP) a visité le vaste fjord de Skjervoy dans l’océan Arctique, on a pu voir entre 70 et 80 orques se rassembler en clans familiaux d’une dizaine de membres, dont des oursons de moins d’un an.

Des observations de plus en plus fréquentes plus au nord suggèrent que le géant marin noir et blanc, dont les mâles peuvent atteindre huit mètres de long et peser six tonnes, apprend à s’adapter aux eaux nouvellement fondues de l’océan Arctique.

« Grâce à des relevés acoustiques, nous avons détecté des orques dans la mer de Barents en novembre entre le Svalbard et la terre de Franz Josef, ils suivent donc clairement le bord de la glace », a déclaré Marie-Anne Blanchet de l’Institut polaire norvégien.

Avec une population mondiale estimée à 50 000 individus, ces prédateurs se trouvent dans presque toutes les mers du monde et, selon les scientifiques, ils se nourrissent de proies arctiques telles que le béluga et, probablement, certaines espèces de phoques.

Les changements dans les schémas de migration des baleines sont également liés au fait que leur nourriture préférée, le hareng, se déplace également vers le nord, pour des raisons qui ne sont pas encore claires. « Ce sont des prédateurs avec une grande adaptabilité, c’est pourquoi ce sont des opportunistes », a déclaré Blanchet.

Autre point d’observation important, les nouveaux territoires de chasse entraînent également des conflits sans précédent avec les humains. Dans les eaux au large de Nuuk, la capitale du Groenland, quatre épaulards, considérés comme des concurrents indésirables par les pêcheurs et chasseurs locaux, ont été tués fin novembre, un acte autorisé par la loi locale.

L’Arctique se réchauffe 300 % plus vite que la planète entière

Selon cette dernière étude, la migration accrue des superprédateurs est une conséquence de la saison de plus en plus longue pendant laquelle l’océan Arctique est libre de glace. « Ce n’est pas nécessairement que les épaulards n’ont pas été signalés dans ces zones auparavant, mais que cette fois ils semblent être restés dans la zone pendant de longues périodes », a expliqué le co-auteur Brynn Kimber.

L’Arctique se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète, ce qui a un impact sur l’étendue de la calotte glaciaire et les écosystèmes qui en dépendent. La banquise arctique, qui s’amincit également, s’est rétrécie en moyenne de plus de 13 % par décennie au cours des 40 dernières années.

À la fin de l’été 2012, il a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, 3,4 millions de km², soit près de la moitié de sa taille dans les années 1980.

En analysant huit années de données, l’équipe de Kimber a également détecté la présence d’orques dans la mer des Tchouktches entre l’Alaska et la Russie pendant les mois où elle était autrefois gelée, ainsi que plus fréquemment pendant l’été.

