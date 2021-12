Même les Vikings n’ont pas résisté au réchauffement climatique

Selon les informations publiées lors d’un panel lors de la conférence annuelle de l’American Geophysical Union (AGU), une forte élévation du niveau de la mer au XVe siècle a conduit les Vikings à quitter le Groenland, conséquence directe du réchauffement climatique.

Selon le panel, le niveau de la mer le plus élevé a fini par inonder les zones agricoles dans des zones telles que Eystribyggð et Vestribyggð – les deux ont du succès pendant des siècles. Mais à partir du XVe siècle, les signes de la vie nordique dans les deux communautés ont disparu des archives historiques, suggérant un exode qui, jusque-là, avait des motifs inconnus.

Comme aujourd’hui, le réchauffement climatique a peut-être également affecté le mode de vie des Vikings, qui ont été contraints de déplacer leurs communautés en raison de l’élévation incontrôlable du niveau de la mer (Image : iobard/)

Dans le panel, présenté mercredi dernier (15), les données indiquaient que le changement climatique avait causé l’augmentation susmentionnée de la mer. Les eaux sont montées au point de disparaître le long des frontières côtières et d’envahir les zones intérieures, rendant les moyens de subsistance de la population inutilisables.

Selon les documents historiques, les Vikings sont arrivés au Groenland en 985 sous le commandement d’Erik Thorvaldsson (Eric le Rouge), un explorateur norvégien qui avait été exilé d’Islande. Avant cela, la région était déjà habitée par les Dorsétiens, précurseurs des Inuits des régions arctiques.

Entre le 14e et le 19e siècle, une température plus froide a affecté l’hémisphère nord de la Terre. En conséquence, les calottes glaciaires se sont élargies et une couche de glace plus épaisse a recouvert le Groenland, rendant littéralement la région continentale plus lourde, selon Marisa Julia Borreggine, doctorante à l’Université Harvard et présentatrice du panel.

À mesure que la glace avançait, les zones côtières – là où les Vikings avaient installé leurs communautés – sont devenues plus vulnérables aux inondations. Dans le même temps, la force gravitationnelle issue de la rencontre entre les eaux océaniques et les calottes glaciaires a entraîné une plus grande infiltration des mers sur les plages.

L’hypothèse a été testée à l’aide de modèles informatiques contenant des estimations de la croissance de la glace dans le sud-ouest du Groenland sur 400 ans – à peu près la durée de l’occupation nordique. En outre, les scientifiques ont analysé les cartes archéologiques des régions connues d’habitation des Vikings pour comparer la façon dont les modèles informatiques s’alignaient sur les preuves historiques.

Le résultat s’est avéré confirmé : l’avancée de la mer vers l’intérieur des terres coïncidait précisément avec le moment où les preuves archéologiques indiquaient l’abandon de la région par les Normands. En d’autres termes : le changement climatique a marqué la fin de la présence viking au Groenland.

Les chiffres changeants, les modèles testés indiquent qu’entre les années 1000 et 1400, le niveau de la mer augmenterait suffisamment pour inonder les villages et les communautés jusqu’à cinq mètres (5 m), affectant 140 kilomètres carrés (km²) de littoral. Ce serait plus que suffisant pour submerger les terres utilisées par les Vikings pour l’agriculture et le pâturage du bétail.

Bien sûr, d’autres facteurs ont également contribué à la décision nordique de partir : les problèmes sociaux et économiques – querelles avec d’autres communautés et peuples, pénurie de ressources naturelles et conflits avec les peuples autochtones, par exemple – ont été décisifs pour la fuite des les Vikings, mais le réchauffement climatique y a également joué un rôle important.

« Une combinaison de changements climatiques et environnementaux, la disponibilité changeante des ressources, le flux – et l’absence – de marchandises étrangères dans le commerce, les interactions avec les Inuits dans le nord ont tous contribué au départ des Vikings », a déclaré Borreggine.

Selon les archives, après avoir quitté le Groenland, les Vikings se sont dirigés vers l’ouest, installant finalement leurs communautés dans ce qui est maintenant l’Écosse et les îles Féroé.

