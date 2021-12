Des astronomes réalisent une image sans précédent de l’hydrogène dans la galaxie voisine de la Voie lactée

Une image capturée par des chercheurs de l’Université nationale d’Australie (ANU) et de la Common Wealth Scientific and Industrial Research Organization, l’agence scientifique du pays (CSIRO), montre l’un des voisins les plus proches de la Voie lactée avec de nouveaux détails époustouflants.

Selon l'auteur principal de l'étude, il s'agit de l'image la plus nette jamais capturée d'hydrogène dans le petit nuage de Magellan. Crédit : CSIRO / N. Pingel et al Selon l'astrophysicien de l'ANU et auteur principal de l'étude, Nickolas Pingel, il s'agit de l'image la plus nette jamais prise de l'hydrogène émis par le Petit Nuage de Magellan. « La clarté de cette image est sans précédent. » « Nous pouvons voir toutes les structures à petite échelle pour la première fois », a déclaré Pingel, affirmant qu'il s'agissait d'une étape importante dans la compréhension du rôle que joue l'hydrogène dans l'évolution des galaxies. « Par exemple, vous pourriez voir des trous dans le gaz. Cela nous montre que l'hydrogène interagit avec les supernovae », a expliqué le scientifique. Plus de 100 heures de données collectées par radiotélescope peuvent révéler comment la galaxie se connecte à ses voisins Cette étude s'est concentrée sur le Petit Nuage de Magellan – qui, avec le Grand Nuage de Magellan, forme le Système de Magellan, la paire de galaxies la plus proche de la Voie Lactée. Pour effectuer les analyses, l'équipe a utilisé le radiotélescope australien Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) du CSIRO et une suite de logiciels de haute technologie pour capturer et traiter plus de 100 heures de données. Maintenant, ils espèrent franchir les prochaines étapes du projet. « Cette image particulière faisait partie d'une enquête pilote », a déclaré Pingel. « L'année prochaine, nous recueillerons plus d'observations. À terme, nous pourrons les connecter ensemble et créer une mosaïque géante qui montrera comment cette galaxie se connecte à ses proches voisins. »